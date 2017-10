Fundacion Bon Gobernacion: “Papia tiki, haci hopi”

E programa di gobernacion di partido MEP, cu ta considera como e partido di e gobierno binidero, ya caba den su introduccion ta expone meta ambicioso. Pa mayoria parti nan ta basa riba implementacion concreto di e principionan di bon gobernacion. Principio similar ta aparece tambe den su nota ‘Integridad’ cu a publica na 2014. Punto di enfoke ta entre otro e Ley di Financiamento di Partido Politico, screening di politico, un codigo di conducta pa ministro y parlamentario y un ombudsman.

Su probabel partner di gobernacion POR tambe ta dedica hopi tension na realisacion concreto di bon gobernacion. Entre otro a haci bon uzo di e recomendacionnan di rapport Calidad y di e ideanan di Fundacion gobernacion di Calidad Aruba. Finalmente e partido mas chikito den Parlamento, esta ReD, cu a lanta primordialmente pa combati mal gobernacion y realisa bon gobernacion, tambe ta un posibel partner di gobernacion.

Considerando tur esaki, ta prome biaha cu bon gobernacion ta asina prominente den tension politico. No por ta otro tampoco. Pasobra e situacion penibel actual di Aruba simplemente ta consecuencia di mal gobernacion durante e ultimo 30 añanan. Tur partido cu a goberna Aruba, di un of otro manera a contribui na esaki. E aparente cconscientisacion di e mundo politico cu ‘no por sigui asina mas’ y cu mester cambia e timon drasticamente, ta un cambio necesario den pensamento.

Sinembargo, ta trata apenas di e prome paso. Pasobra no ta suficiente pa por fin reconoce cu pa asina hopi tempo caba cos a bay malo y cu awor si tin yen di bon intencion. Por gana e confiansa den comunidad cu por fin tin bon gobernacion solamente,si en berdad ta tuma paso concreto den e direccion ey.

Asina e futuro partnernan den gobierno lo mester tene nan mes na nan expresionnan cu mester limita e cantidad di minister na un pais asina chikito manera Aruba y cu asina hopi reto financiero, na maximo 7, irespecto e posibel exigencianan politico di partner pa mas puesto pa nan partido. Pero tambe e fenomeno di coordinador cu a sali completamente for di man mester mara pa awor y semper na limitacion, pues pa medio di ley! POR ta propone pa pone un maximo di 10 coordinador pa minister. E cantidad aki, specialmente den e situacion actual, ta completamente exagera. Mas bien POR lo mester saca su les for di e ministerio di mas pisa (esta Finanza) cu a ehecuta su maneho pa mayoria parti cu 4 coordinador. Lo ta di aplaudi si e partidonan lo limita nan mes na un cantidad di 2 pa maximo 4 coordinador (capacita!) pa cada ministro. Si tin keho tocante e calidad di departamento, esey no mester conduci na nombracion di personal nobo banda di ministro, sino na un limpiesa den e departamentonan di locual no ta funciona debidamente. Tambe e fenomeno di consehero y consulent cu a sconde durante decada bou di e capa di ‘Bienes y Servicio’ y cu a cobra suma fabuloso pa nan ‘servicio’, lo mester pertenece na pasado. E gobierno nobo por saca hopi honor (y placa) for di esaki.

Pero no ta trata solamente di cantidad, sino tambe di calidad. Asina e ministernan mester tin un historia di servicio sin ningun mancha. Un pasado dudoso of un curiculo vitae atacha mester ta suficiente motibo, a pesar di eventual ‘sosten di votado’, pa no reclama un asiento di ministro. Esey desde e puro comienso lo afecta seriamente e credibilidad di henter e gobierno y su bon intencionnan. Mescos ta conta pa e coordinadornan. Tanten cu otro regla ta conta pa nan y strafblad no ta forma ningun obstaculo pa nan nombracion, tin suficiente motibo pa duda di e bon intencionnan di gobernante.

Pero gobierno por realisa e cambio di cultura positivo di mas grandi pa locual ta su personal si e lo pone, den combinacion cu ehecucion concreto di e kerntakenanalyse y di HBRA (Herziening Bezoldiging Regeling Aruba), nombracion (y retiro) ademas di e renumeracion di personal di gobierno completamente den man di un organo independiente. Esaki di ningun manera por laga e color politico di personal nobo hunga un rol den nan nombracion. E necesidad dentro den e departamentonan, e disponibilidad di e medionan y e capacidadnan di e solicitante, por ta e unico criterionan. Cu e ‘cambio simpel aki riba e tereno di mas problematico di e aparato gubernamental, e gobierno nobo lo pone un prome paso formidabel pa expone bon cla cu e ta serio cu su intencion pa pone Aruba riba e bon caminda.