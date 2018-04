Fundacion Bon Gobernacion: Humilde

Medio Maart 2018, un delegacion di dignatario Rubiano, prensa y musico a biaha pa Hulanda. Parcialmente pa celebra dia di Himno y Bandera, parcialmente pa delibera cu gobernante Hulandes con pa soluciona e crisis financiero di Aruba. Aparentemente bou di e lema: Hogando bailando (‘Feestvierend ten onder gaan’).

Ministro di asunto social y laboral tambe a forma parti di e delegacion. Prome cu su biahe el a declara cu e lo informa Hulanda tocante e consecuencianan di e situacion di crisis pa comunidad di Aruba. E gabinetenan Mike Eman 1 y 2 lo a crea esaki cu su maneho financiero y social desastroso. El a spera riba comprension y colaboracion di Hulanda pa conhuntamente busca solucion. Esaki lo mester tuma luga den cuadro di e fraternidad entre e partnernan di Reino cu ta dirigi na yuda otro den tempo dificil. Na e momento aki Aruba tin hopi necesidad di sosten. P’esey tambe e ministro, den tur humildad, a haci un apelacion na Hulanda pa yuda Aruba den e situacion amargo aki.

Realidad

Lamentablemente e ministro ta mantene su mes na e tradicion politico partidista di pone tur culpa di e situacion actual solamente riba e ultimo 8 añanan cu AVP a goberna. Di mes esey ta imposibel. Mester admiti si cu AVP a percura pa e cherry riba e bolo dor di redobla na un manera totalmente iresponsabel den apenas 4 aña e debe cu e gobiernonan anterior durante 25 aña a pone riba lomba di Aruba y cu ya caba tawata demasiado halto. Pero den tur aspecto tur e gobiernonan consecutivo di color politico alternativo a pone e base pa entre otro e deteriora social cu e ministro ta confrontando awor.

Cambio

E postura di e ministro pa pidi Hulanda ‘den tur humildad’ pa sosten ta nifica un cambio grandi. Desde su entrada den politica, mas o menos 25 aña pasa, te cu apenas 6 luna pasa, semper el a vocifera su mes masha fuerte contra ‘metemento di Hulanda den e asuntonan interno di Aruba’. E advertencianan continuo di Hulanda durante decada pa e consecuencianan di e mal maneho financiero-economico nunca a cay na su agrado ni di su partido. Hasta a bay asina leu cu apenas na december 2016, nan a pidi COPPPAL, e Conferencia Permanente di Partido Politico di Latino America y Caribe, pa denuncia Hulanda riba e plataforma di Nacionnan Uni. Esaki a base di e ‘recolonisacion di Aruba y e otro ex-colonianan Hulandes den region di Caribe’ pa motibo di a impone e organo di conseho financiero Cft. E cambio di actitud repentino aki pa uno humilde ta un bon indicacion con desesperante e situacion actual ta.

Chanchan sunu

Pero… e actitud humilde ey no mester ta dirigi solamente na Hulanda. E mesun ministro a duna un aporte grandi na e situacion precario actual durante periodo anterior cu e tawata ministro. No solamente su maneho di personal a aporta na aumento iresponsabel di e aparato gubernamental, pero tambe e cantidad di proyecto dudoso cu a cay directamente bou di su responsabilidad, a percura pa un empeoramento remarcabel di finanza di nos pais. Ta trata entro otro di proyecto manera waf, aeropuerto, radar, Setar/Fabela, ‘lucht- en zeebrieven’, oficina di post, Air Aruba, etc. No ta por nada e partido cu actualmente ta su partido, pa hopi aña a cualifica e proyectonan concerni, como altamente corupto. Cu tur esaki, e su so a percura pa un daño financiero di posiblemente Afl. 100 miyon. P’esey tambe, gobernador di e tempo ey a caracteris’e como ‘no-ministeriable’. Consecuentemente, pueblo di Aruba ta merece tambe pa e ministro, como muestra di humildad, bay riba rudia.

Mehoracion?

E pregunta ta si e ministro a siña for di su tantisimo erornan. Den esey tin basta duda. Apenas na 2013, su amistad cu Dino Bouterse, cu a keda encarcela na Merca pa motibo di traficacion di droga, a duna base pa persuasion. Esey a conta tambe pa su posibel envolvimento cu e empresa Venezolano Arevenco. Esey lo a estafa empresa na varios luga na mundo pa miyones di dollar. Pero tambe su aparente orguyo di a hunga un papel decisivo pa logra e acuerdo entre Aruba y e empresa petrolero mas corupto di mundo di e regimen mas corupto y dictatorial den nos region, no ta papia na su fabor.

Uitzendburo

Mientrastanto el a anuncia un ‘bataya di cruz’ contra uitzendburo. Esakinan lo no trata nan personal debidamente. Den esey e ta lubida cu pa hopi empresa y trahado esaki ta e manera mas lihe pa logra un relacion di trabou. Ta di spera cu e no ta bay asina leu dor di pone su propio maneho di personal di antes como ehempel. Pasobra esey, hunto cu su colega- ministronan den curso di hopi aña, a percura pa consecuencia desastroso pa e situacion financiero-economico di henter Aruba y pues pa decenas di miles di famia cu awor mester paga tur consecuencia. Pasobra ta nan mester carga e gastonan exagera pa un aparato publico ineficiente, cu personal di mas.

Mehoracion?

Lo tawata un muestra di cierto sabiduria y compasion cu Aruba si, pa motibo di su ‘pasado dudoso como gobernante’ den tur humildad e lo a tene su mes na su intencion inicial pa no bira ministro. Af e mester enfoca totalmente y na un manera desinteresa y transparente, na purba compensa e daño cu el a causa Aruba. Sinembargo, nombracion di un ruman homber y dos ruman muhe como su conseheronan no ta duna mucho speransa p’esaki.

Comments

comments