Fundacion Bon Gobernacion cu analisis di e presupuesto

En berdad e tratamento di presupuesto ta tras di lomba. For di comienso Fundacion Bon Gobernacion tabata tin un preocupacion hopi grandi na momento cu fundacion a lesa e contenido di e presupuesto, mirando cu e gasto di e personal ta sigui subi a pesar di e palabracion cu gobierno anterior a haci cu Hulanda. Sr. Armand Hessels di Fundacion Bon Gobernacion ta haci un analisis di e presupuesto 2018 di pais Aruba.

A wordo priminti hasta riba papel cu nan lo baha e gasto di personal cu 5% pa aña. Pero esey a tuma luga solamente e prome aña anto cu 0.1%, y tur e añanan despues e la keda subi y por aprecia esaki tambe den presupuesto actual.

Na 2014 tabata tin un acuerdo entre Minister di Finanza y sindicatonan di trahadonan publico, unda a conveni cu cuminsa cu aumento di salario di 300 fls pa aña den un periodo di 5 aña tras di otro y esaki a cuminsa na 2017, anto e motibo di esaki cu Bon Gobernacion por trece dilanti ta pa pasobra tabata aña electoral unda kier mustra como gobierno cu por haci algo pa e trahado publico.

Naturalmente un aumento di 300fls pa aña por tin cierto efecto, a sabiendas cu e gasto ey no ta pagabel anto e ora ta laga e aumento ey na otro gobierno cu ese hueso. E siguiente gobierno mester wak con ta haci soluciona e problema aki, ya cu e ta un problema hopi grandi, si por imagina cu tur empleado publico ta haya aumento tur aña di 300 fls anto durante cuater aña mas, esey ta nifica cu tin un aumento pa aña di varios miyon florin.

Aruba simplemente no tin e placa pa duna aumento di salario. Esey por ta un motibo pa e cual e gasto personal a subi den presupuesto unda por mira cu tin hopi peticion for di varios departamento pa personal. Un cu ta menciona cada biaha awor aki ta esun pa e sector social y esey ta comprendibel, ya cu esey pasobra cu e problema cu semper ta reina den departamentonan di gobierno ta e necesidad pa personal cu cualificacion semper tey.

Den e ultimo decadanan a yena e aparato gubernamental cu personal campañado, entre otro pero cu no tin e cualificacion en todo caso cu kisas nan a primiti den campaña pero no cu trahado ta capacidad necesario pa haci e trabou.

E situacion aki a haci cu e aparato gubernamental a aumenta manera un tumor. Locual a aumenta ta e gastonan y awor simplemente no tin e placa mas pa hinca hende cu cualificacion den cu ta necesario ya tende pa decada cu tin mester di nombra hende pero esey no ta hasi bon pa nombra hende sin cualificacion cu no tin nada di haci.

Ta bon pa Gobierno pa haci un diagnostico di ken tin y wak unda pone e ambtenaar si ta cualifica si tin studio y si no bay prepara nan caminda cu esaki ta un critica constructivo unda nan mester wordo capacita.

Bou den e ultimo gobernacion di Mep nan a ehecuta un Kerntake Analyse, pa check realmente kico tin mester como pais den e aparato di gobierno y cuanto hende mester den e aparato gubernamental. Unabes cu a haya e resultado di e analisis aki, esaki a bay den un lachi hunto unda a wordo realisa cu en berdad tabata tin hopi personal di mas cu tin su consecuencia. Na momento cu a cuminsa saca personal di gobierno di servicio si en berdad kier trece un otro perspectiva pa pueblo oa futuro tin cu hacie.

Partido AVP a bin despues y tampoco no haci nada riba esaki, y awor nos tur pueblo ta cargando cu e consecuencianan. Segun Sr. Hessel, mester saca e rapport ey y haci un actualisacion pasobra tin cos cu a cambia y tin suficiente capacidad pa tuma e analisis ey como punto di partida anto sigui bay dilanti. Pa traha un rapport di nobo ta tuma hopi tempo y ta costa hopi placa tambe, segun Sr. Armand Hessels, di Fundacion Bon Gobernacion.

