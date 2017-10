Fundacion Bingo Club Caiquetio a wordo funda pa yuda nos hendenan special

Frank Solognier ta e cara di Bingo na Aruba. E ta wordo considera como e Bingo King di Aruba. Awor tin tambe un Fundacion Bingo Club Caiquetio cu tin 17 luna den funcion. Durante entrevista el a splica cu e Fundacion a wordo lanta cu un meta despues cu Friends of The Handicap a stop di existi….Nan kier hunga bingo y yuda otro….Varios Fundacion nan a yuda caba.

Sr. Frank Solognier tabata cu Friends of the Handicapped pa hopi aña y despues cu e grupo aki a stop di existi, el a dicidi cu e kier sigui cun’e. Semper tabata su deseo pa por yuda otro y e lema di Club Caiquetio tabata pa hunga bingo y yuda otro. Tur diabierna nan tin bingo den Club Caiquetio y den 17 luna nan a yuda varios grupo of fundacion. Nan meta principal ta pa nos hendenan special y p’esey nan a bay pe tambe. Pero asina mes nan a haci un paar excepcion durante e ultimo temponan pa yuda otro gruponan cu no ta handle cu hendenan special.

Pa otro aña nan ta bezig caba, pa haci’e un vereniging, cu lo ta mas amplio den sentido cu nan lo bay duna, ademas di donacion, nan lo lanta un fondo di emergencia. Esaki ta pa si acaso un cas a kima pa un of otro motibo. E directiva di e vereniging practicamente ta cla caba. Ya awo nan ta traha cu un directiva di 5 persona cu ta tuma decision kico ta pasa cu Bingo Club Caiquetio.

Na Aruba hopi ta e fundacionnan cu tin problema cu fondo y eynan ta caminda cu Bingo Club Caiquetio ta cay aden. Y tur fundacion cu ta haya donacion for di nan, mester ta inscribi legalmente. Di otro modo, bo no ta bin na remarke. Con ta bin na remarke? Algun ta acerca Bingo Club Caiquetio of nan ta acerca nan, y esakinan lo evalua nan peticion.

E fundacion Bingo Club Caiquetio a splica cu nan tin un meta pa cumpli cun’e. Nan ta creciendo. Aunke e aña aki campaña electoral a afecta nan un tiki ya cu esakinan tabata cay ariba diabierna y nan bingo ta ariba diabierna.

E aña aki tin tambe Stellaris Casino di Marriott cu a join nan y a compronde nan mensahe kico nan ta haciendo. Five Crown Gaming, su mesun compania ta carga e proyecto mas hopi, door cu e ta traha e papelnan di bingo, etc y henter e setup ta cay bou su encargo pa yuda e bingo pa e por crece bira grandi. Tambe Tropical Bottling cu a join nan, aunke for di comienso ta usando tur nan producto. Pero e biaha aki a bay un stap mas leu, nan a compronde e mensahe di Bingo Club Caiquetio, unda nan kier bay y unda nan kier yega.

Bingo Club Caiquetio ta full profesional. Nan no ta bende Bingo ariba caya, pero na porta. Tambe nan ta bezig awo ta upgrade nan sistema di zonido. Nan lo bay aumenta na 12 speaker pa duna e miho calidad di zonido pa nan bishitantenan. Pakico nan ta haci esey, ta pa motibo cu mester duna e bishitantenan de lo mehor, ya cu sin nan e proyecto no tin niun sorto di validez.

Como un regalo di parti di Sr. Solognier dia 27 di October tin un bingo special cu presentacion di Sr. Boy Thode. Esaki ta pa gradici esunnan cu a apoya Sr. Solognier durante e 30 añanan. Lo tin mas sorpresa na caminda. Boy Thode ta sumamente contento di duna su aporte na e fundacion.

Cada dos luna, Bingo Club Caiquetio ta haci un donacion. Of nan ta scoge un fundacion of nan e fundacionnan ta acerca Bingo Club Caiquetio. Normalmente no ta anuncia e fundacion cu lo haya donacion pero e biaha aki Bingo Club Caiquetio ta yudando Baby Luna, cu lo keda core un paar di siman mas.