Diasabra, 30 di augustus 2025, Fundacion Balorando Polis Pensiona a tene un tremendo *Fun Lunch Gathering* , pa nan Coleganan den pensiona.

Un mainta pa merdia yena di ambiente den Centro di Bario y Deporte Dakota, unda e pensionado nan a disfruta di un Seso Sport, prepara pa Shaq Attack Entertainment.

Despues di a kibra cabes, hari, goza y baila, nan a disfruta di un dushi lunch prepara Excelencia Restaurant.

Andre Geerman, a sa di crea un bunita decoracion pa e Fun Lunch Gathering.

Fundacion Balorando Polis Pensionado, kier a gradici tur esnan cu ta hasi esaki posible, tur e donante nan cu ta sostene e fundacion, boluntario nan, Centro di Bario Dakota, Madame Jeanette, Famia Gumbs, un Famia cu ta desea pa keda anonimo, Bon Tires y Browerij Balashi.

Durante e mainta a tuma un minuut di silencio pe Colega pensionado nan cu no tey mas y a resa pa esnan cu ta malo ne momento nan aki.

ONCE A COP, ALWAYS A COP.