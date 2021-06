Fundacion Autismo contento: Por cuminsa cu stapnan chikito pa autistanan haya nan derechonan

Fundacion Autismo a participa den un Forum den fin di sima, unda nan a haya chens pa haya sa pensamento di partidonan politico kico nan lo haci pa autismo. E afeccion aki ta algo cu no ta regla den leynan.

Caroline Span di Fundacion Autismo a keda hopi contento cu e pensamentonan expresa y a bisa c unan mes tin hopi sugerencia y plannan pa futuro.

A enfoca riba e aspectonan medico y no medico cu aworaki no ta inclui den e pakete basico di AZV. E ta un preocupacion di hopi aña di e mayornan mirando cu mayoria di nan financieramente no por “afford” paga pa tur e terapianan cu e yiunan tin mester. E falta di participacion den tur e terapia necesario lo causa efecto riba desaroyo di muchanan cu mester di esaki. Aworaki e diagnosis ta wordo cubri pa AZV y ta haya un guia di tur loke mucha mester, pero e guia no ta wordo cubri.

A bini diferente idea dilanti di e partidonan politico. E fundacion ta contento cu e Forum pasobra el a habri espacio pa e politiconan pensa riba posibel solucionnan.

Otro aspecto importante tabata inclusion di muchanan autista na scol. El a admiti cu tin un par di scol cu ta duna educacion special, pero mester conclui cu e scolnan aki ta satura caba. Ademas cu e lista di espera ta largo. Di otro banda, no ta tur mucha autista mester bay un scol special, pero mester haya e apoyo necesario si an ta bay un scol regular. E ora ta papia di un scol inclusive, cu tin na diferente parti di mundo.

Un otro aspecto importante pa e fundacion tabata inclusion di personanan autista den sector laboral y den comunidad. Nan ta sinti cu e proteccion pa personanan cu limitacion ainda no ta hopi fuerte den comunidad. Asina por ehempel no tur edificio publico ta accesibel pa tur persona. El a papia aki di personanan cu ta den rolstoel. Pero tampoco pa personanan cu un limitacion cu no ta visibel. “Tur hende ta pensa cu inclusion ta importante, cu mester traha contra discriminacion, pero eynan falta un poco mas pa yega ey.” A papia di incentivonan fiscal pa comerciantenan cu tuma e personanan aki den servicio. Pero tambe na otro paisnan tin leynan cu un negoshi mester tin cierto porcentahe di empleado cu limitacion, etc. Pues e ta algo cu e compania mes por cuminsa na trece cambio den e policy di e empresa. Mester bini un cultura inclusive den tur area y sector di comunidad.

Fundacion Autismo ta dispuesto pa sigui comparti nan pensamentonan cu e gobierno nobo. Nan tin un plan di klas inclusivo cu nan kier cuminsa cu ne e aña’ki unda cu 50 maestro ta haya un pakete di informacion y guia pa compronde miho con pa atende cu studiantenan autista. Nan ta consciente cu situacion financiero di pais Aruba no ta permiti nan pa bini cu cosnan grandi, pero nan ta kere cu cambionan chikito comboina cu motivacion lo tin un impacto positivo. “Nos por cuminsa cu stapnan chikito.”

Fundacion Autismo tin hopi conexion internacional caba cu por yuda Aruba riba tereno di inclusion di personanan autista.

Nan ta calcula cu 1.5% di e poblacion, segun investigacion, tin autismo. Antes na scol maestronan ta cuminsa nota si un mucha ta autista, pero aworaki door di campañanan di conscientisacion ta detecta esaki mas trempan. Pero lamentablemente, segun sra. Span, e cantidad di servicio no ta yega na tur esnan cu mester di e ayudo. Hopi hende tin un diagnostico pero no ta haya e servicio.

