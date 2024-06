Diasabra día 22 di juni ultimo un biaha mas Fundacion Alzheimer Aruba (F.A.A.) a trece otro seminario di taya riba Abuso di Adulto Mayor. E biaha aki na Teresita Center na San Nicolas cu e lema: “NO excuse for Elder Abuse, Let’s refuse Elder Abuse”.



E campaña di ‘Organisacion Mundial di Nacionan Uni’ (ONU) riba Dia Mundial di Concientisacion riba Abuso di Adulto Mayor di e aña aki a enfatisa e necesidad urgente di proteha Adultonan Mayor di abuso durante situacion di crisis. Aki ONU ta urgi tur gobierno pa promove un ambiente mas inclusivo y protector pa Adulto Mayor den situación nan di emergencia/crisis. E campaña tambe ta fomenta e desaroyo di e “Politica di Inclusión” cu ta para pa garantisa cu e Adulto Mayor no wordo ignora durante situacionan di crisis y emergencia (manera horcan, etc.). E campaña aki ta haci un jamada di urgencia na tur politico responsabel, organisacionan internacional, Donante nan internacional, NGO’s y comunidad pa priorisa e Seguridad y e bienestar di e Adulto Mayor den estrategianan di preparacion y e reacion riba emergencia/crises. Otro obhetivo ta di educa y capacita e “Team nan di Rescate”, e Cuidador y Publico en general, con asisti y apoya e Adulto Mayor di manera cu ta garantisa dignidad di tur Adulto Mayor envolví. E mensahe di “ONU” ta termina bisando: “On World Elder Abuse Awareness Day 2024, let us renew our commitment to respect and protect the rights of older people at all times, including during times of crisis”. Mas aleu lo mi papia un tiki mas di e campaña aki.

Un di e topiconan cu a resalta den e SEMINARIO-2 aki tabata esun di Notario Mr. Ralph Yarzagaray, cu a desencadena hopi pregunta riba entre otro: parti di herencia y con preveni abuso di poder y explotacion financiero y kico ley ta bisa.



Den e parti di Dr. Alida Marval a enfoca riba entrevista cu diferente instancia pa por haña un idea di experiencia di e diferente facetanan cu ta regarda posibel abuso. Aki tambe hopi inkietud y pregunta a bin dilanti, pero cu pa motibo di falta di datos y documentacion confiabel, no por a bin cu contestanan firme di e stuacion na Aruba. Di parti di e directiva di F.A.A. y Team “No na Abuso di Adulto Mayor” mi ta duna Mr. Dr Alida Marval un Bon Bini den e Team di F.A.A.

Siguientemente tabata e topico di Polis di Bario cu tambe a hala hopi atencion di e publico. Aki Sra. Velasquez (Polis di Bario) a splica con e proyecto di Barioregisseur ta hinca den otro, tambe riba e trabounan desplega te awor den barionan y su interes pa traha hunto cu e ekipo di F.A.A. pa, entre otro, preveni Abuso di Adulto Mayor. Korpschef drs. Ramon Arnhem, cu a rebiba e proyecto di polis di Bario desde cu a asumi e puesto di Korpschef, ta comprometi pa duna su sosten maximo na e team di Polis di Bario en general y pa apoya e initiativa di F.A.A. aki, y asina yuda preveni Abuso di Adulto Mayor den Bario.

Di parti di Directiva di F.A.A. y e Team proyecto “No na Abuso di Adulto Mayor” nos ta duna sra. Velasquez un danki pa e cooperacion y sosten den e proyecto aki.

Tambe mi mes a hiba palabra tocante e tema di e aña aki di Nacionnan Uni (ONU), cu a wordo proclama riba dia mundial di Conscientisacion y Prevencion di Abuso di Adulto Mayor riba 15 di juni 2024: E tema di aña aki ta: “Spotlight on Older Persons in Emergencies” / “Enfoke riba Adulto Mayor den situacionnan di Emergencia” y ta encera: “Ensuring Older People’s Safety In Emergencies / Garantisa seguridad di e Adulto Mayor den situación nan di Emergencia. Aki mi a elabora riba e declaracion haci pa sra. Claudia Mahler, experto independiente di Organisacion di Naciones Uni (ONU), tocante Derecho Humano di Adulto Mayor, cu ta enfoka e “Inclucion di e Adulto Mayor, sin excepción, den un Plan Nacional di Emergencia di un país.

E enfoke di sra. Claudia Mahler ta ensera tambe: Conscientisacion riba abusonan contra Adulto Mayor, manera: Edadismo, Negligencia Structural, Explotacion Financiero, Abuso Emocional / Psicologico, Asaltonan indiscrimina durante desastre/conflicto, Ladronicia, Fraude, y otro delito di oportunidad durante caos di emergencia den caso cu e Adulto Mayor wordo aisla of bandona di famia of cuidador den desplasamento.

Tambe mi a enfoca riba lesnan cu por siña di abuso durante y despues di horcan Katrina (categoria 5) na New Orleans (2005), y durante e pandemia COVID-19 (2021-2023). Algo cu ta resalta den e dos situacion nan aki di emergencia tabata cu mas cu mitad di mortonan tabata adulto di 70+ durante di Katrina, entre otro un señora di 101 aña di edad.

Tanto den caso di horcan Katrina como durante e Pandemia di COVID-19, e causa di morto relata na abuso tabata mustra den direccion di: Negligencia Structural, Edadismo, Ausencia di servicionan necesario durante catastrofe, falta di salida di escape, incapacidad di Estado pa duna cuido y proteccion necesario durante emergencia y evacuacion efectivo, incapacidad fisico di e Adulto Mayor mes (no por move of actua lihe), ta menos resiliente y menos inclina pa scapa. En general: No a identifica accionan concreto y necesario pa brinda un proteccion adecua na e Adulto Mayor, No a documenta casonan di Abuso corectamente cu ta haci e abusonan aki keda skondi, cu consecuencia cu NO por interveni tampoco. E abuso cu a capta atencion mundialmente tabata: OBLIGA e Adulto Mayor firma un clausula cu lo no duna keho pa cualkier fout, descuido, abuso, of maltrato causa pa medico y/of cas di cuido.

Mayoria di e causanan di morto durante Katrina por a wordo preveni si den e casonan di pasado a wordo structuralmente raporta/documenta, keda sinja di fout di pasado, plannan di emergencia tabata in place, bon prepara y ehercisio di esaki tambe wordo dirigi cu inclusion di e Adulto Mayor.

Dia 1 di juni e temporada di horcan a inicia y preguntanan ta: CON TA PARA CU: SEGURIDAD DI NOS GRANDINAN?, Con esaki ta regla? Y si e Adulto Mayor y su cuidador tambe ta wordo inclui? Y si e Adulto Mayor y su cuidador sa unda haja e informacion aki prome cu temporada di horcan cuminsa.

Seminario-3 ta na caminda y lo wordo anuncia pronto.