Articulo den cuadro di Dia Mundial contra abuso di Adulto Mayor, dia 15 di juni. Pa e ocasion aki por lesa algun tips.

E tips di awe ta:

Reconoce e alertanan (Red Flags) di Abuso di Adulto Mayor.

E ekipo di cuidado por encontra diferente indicado comun di abuso di Adulto Mayor durante nan trabao. E indicadornan aki ta entre otro:



Plekinan blauw inexplicabel, lesion, fractura.Cambionan diripiente den conducta, manera aumento den ansiedad, retira su mes socialmente of depresion.Aparentemente tin problema financiero of ta haya transaccionnan straño den e cuenta di banco di e persona.Mal higiena personal of falta di paña apropria of producto di cuido personal.Isolacion social of acceso limita na visitante of amistad.Mal nutricion, deshidratacion, of maneho inadecua di remedinan hasta polypharmacia (uso di mas cu 5 remedi y of droga).

Ta necesario pa regularmente evalua y controla e salud y bienestar (incl. Alimentación, uzo di remedio/droga drumimento, etc, ) di un Adulto Mayor bou cuido, un ekipo di cuidador mester pone atencion na cualkier cos cu ta parse fuera di normal y raporta esaki. Esaki ta ensera cambionan fisicamente y di conducta, discrepancia financiero, isolacion social y indicacion di negligencia.

Raporta y Documenta bo preocupacionnan

Ta importante pa cuidadornan ta documenta nan observacionnan y raporta cualkier preocupacion cu por ta relaciona cu abuso di Adulto Mayor of indicacionnan of incidentenan cu ta ensera abuso. Lamentable mente raporta un abuso No tur ora ta ser mira como un obligación di e ciudadano. Ta necesario pa cada ciudadano tuma su responsabilidad civico y documenta y raporta bo preocupacionnan den caso di cualquier abuso; Esaki sigur lo aporta na e seguridad fisico y bienestar di e Adulto Mayor y ta habri caminda pa intervencion na tempo y cu medidanan apropia por wordo tuma.

Door di raporta e preocupacionnan na e autoridad apropia, manera supervisornan, managernan of otro servicionan di proteccion, ta yuda pa sigura cu accion ta wordo tuma pa atende un posibel abuso di Adulto Mayor y proteh’e for di mas daño físico, personal/emocional.

E rapportahe mester ensera un documentacion bon skibi pa por resulta den un secuencia corecto di e eventonan, observacionnan y accionnan tuma. Door di documenta incidentenan, e ekipo di cuidadornan ta crea un fuente valioso pa investigacionnan of intervencionnan den futuro.

Documentacion tambe ta sostene e trabao di monitor continuo di e tratamento di e Adulto Mayor y ta yuda e manager di cuido pa desaroya un comprendemento completo di e estado fisico, emocional y mental di e Adulto Mayor y pa identifica cualkier preocupacion of indicacion di abuso y desarrolla plan di prevencion.

Confiansa y Conexion: Un base pa atende cu Abuso contra Adulto Mayor

Pero (raporta) abuso contra Adulto Mayor ta algo cu mayoría Adulto Mayor tin problema pa papia over di dje. Aunke cu e ekipo di cuidadornan mester traha dentro di limite di nan profesion, ta hopi importante tambe pa establece un relacion di confiansa y respet cu e Adulto Mayor. Ora e cuidadornan ta promove un ambiente den cua e Adulto Mayor ta sinti su mes segur (safe), valora y empodera, ta mas probabel cu e Adulto Mayor lo comparti su preocupacion tocante abuso contra Adulto Mayor. (Pero aki e rabo di porco ta krul, pasobra esaki ta hustamente e modus operandi tambe di e abusador den proceso di abusador). Sin embargo confiansa ta e base pa comunicacion efectivo y intervencion.

Pues con bo ta stimula activamente confiansa y comunicacion habri?

Practica ‘scucha activo’: Pone atencion riba kico e persona ta bisa, mantene contacto di wowo, y demonstra interes sincero y honesto den su pensamento y sentimento. Esaki ta yud’e pa sinti cu e ta wordo scucha y respeta. Tin hopi manera pa yudabo pa bira un ‘scuchado activo’ riba internet (“active listening”).

Demonstra empatia: Pone bo mes den zapato di e otro y trata di comprende su emocion y experiencia. Empatia ta yuda promove un sentimento di conexion y compasion, permitiendo interaccion mas significante.

Mantene un actitud sin prehuicio: Evita di haci suposicion y husgamento tocante e situacion de e Adulto Mayor. Crea un espacio segur y no-menasante pa stimula un dialogo habri unda e Adulto Mayor por comparti su preocupacion libremente.

Kibra e Barera di Silencio: Yuda hende pa papia over di abuso di Adulto Mayor: Ta importante cu un Adulto Mayor por expresa su preocupacion y por raporta abuso contra Adulto Mayor. Mas hopi nos por zorg pa e Adulto Mayor comprende su derecho riba un bida sigur y sin abuso, y pa papia ora nan derecho wordo viola, mas mihon nos comunidad lo bira.

Mientras ta esencial pa encurasha e Adulto Mayor pa duna su opinion, ta importante pa reconoce e obstaculonan potencial cu e ta enfrenta. Miedo, berguensa y preocupacion riba represaya ta rasonnan comun cu ta trece duda pa raporta abuso contra e Adulto Mayor.

E ekipo di cuidador profesional/ experiencia, tin un rol fundamental pa encurasha e Adulto Mayor comprende su derecho y pa papia ora su derecho wordo viola.

Seminario: Topico: Conscientisacion y Prevencion di Edadismo y Abuso di Adulto Mayor den comunidad. Un proyecto di Fundacion Alzheimer Aruba

Fecha: Diasabra 15 di Juni 2024.

Lugar: ATIA Building, Gallegostraat 6, Dakota.

Horario: 13:00 – 17:00

Entrada: Gratis. Un donacion di AWG 15:00 pa cubri e gastonan ta aprecia. Lo tin un box disponibel. Pa inscribí por comunica cu: 592 1430. 592 8416

E contenido di e seminario di diasabra 22 di Juni, na San Nicolas, ta wordo anuncia durante dianan nos dilanti den medionan di comunicacion.

Na e seminario dia Mundial Contra Abuso Di Adulto Mayor lo hiba palabra:

• Sra. dr. Alida Marval

• Mr. Gabri de Hoogd Topico: Explotación Financiero

• Dr.Carlos Vallego: Abuso/ Discriminación di e adulto Mayor den Salubridad

• Un reemplasante di Korpschef (nomber ta pendiente).