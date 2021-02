Fundacion ADRA Aruba ta certifica e di dos grupo di Mayornan Hoben: ‘From Teenage Parents to Life Coaches’

Diaranson 24 di februari 2021, den e auditorio di Aruba Adventist Academy yena cu mamanan hoben y famia, miembronan di Parlamento di Aruba, miembronan di Hunta Directiva di ADRA Aruba y demas invitadonan special; Fundacion ADRA Aruba a duna clausura na e di dos grupo di e proyecto pa mayornan hoben bou di e titulo ‘From Teenage Parents to Life coaches’

E di dos edicion di e proyecto aki a inicia den e luna di oktober di aña 2020 y e tawata un trayecto cu a dura 5 luna. E grupo meta tawata e mayornan hoben entre e edad di 17 te cu 22 aña. Durante e trayecto e mayornan hoben a ricibi hermentnan cu lo yuda nan regresa den nan bida estudiantil, den e mundo laboral of habri nan propio negoshi.

Durante e duracion di e proyecto, e mamanan hoben tawata ricibi les dos biaha pa siman for di 8’or di mainta te cu 12’or. E lesnan practico cu nan a ricibi tawata cushinamento, cocemento, obra di man, beyesa, manicure y pedicure. E lesnan teoretico tawata consisti di etiquette y protocol, relacion entre mama y yui, administracion basico, salud en general incluyendo salud mental, emocional y spiritual. Durante cada les cada cursante a ricibi conocemento cu lo yuda nan den nan propio desaroyo, habilidadnan cu nan lo por pone den practica y un actitud a wordo forma cu lo habilita nan pa tuma decision pa nan propio bienestar.

Durante e ceremonia di certificacion, e mayornan hoben a ricibi un detaye cu lo yuda nan sigui specialisa y desaroya den nan area di interes. En total 9 participante a ricibi nan certificado den e diferente areanan imparti.

Fundacion ADRA Aruba a expresa di ta sigur cu cada un di e participantenan a ricibi e guia adecua cu lo yuda nan den estima propio, desaroyo emocional, comunicacion, responsabilidad y participacion social, liderazgo y emprendimento. Actualmente, ADRA Aruba ta preparando pa inicia cu e di tres grupo di mayornan hoben ‘From Teenage Parents to Life Coaches’ den e luna di maart.

E di dos edicion di e Proyecto Mayornan Hoben ‘From Teenage Parents to Life Coaches’ a tuma lugar den colaboracion cu Sra. Yvonne Geerman di Centro pa Hoben y Famia, Sra. Monique Giel di Wit Gele Kruis y Sr. Willem Seferina di Desiree’s Banket.

Fundacion ADRA Aruba ta gradici cada un di e personan cu a haci posibel e Proyecto uno exitoso, un danki special na Cede Aruba y Kiwanis Club Palm Beach pa nan sosten financiero.

