Fundacion Adopt an Addict cu rifa pa recauda fondo

Sra. Selena Croes, di Fundacion Adopt an Addict ta splica di con el e yega pa forma parti di Adopt an Addict , den e funcion di tesorero. E ta splica mas ariba esaki.

Sra. Croes a cuminsa e aña aki na Maart, danki na un entrevista cu e tabata tin na radio, unda cu e la indica cu nan tabata tin un necesidad pa un tesorero. Den su empeño pa yuda e comunidad di Aruba y alabes duna bek tambe na e comunidad, Sra. Croes a contacta Audrey pa asina yud’e como un tesorero den e fundacion Adopt an Addict. Den e corto tempo cu e tin den e fundacion, cu hopi yudansa di Audrey Croes – Lacle y Frank Tieleman, el a haya un bista di kico e fundacion su historia ta, cu e enfasis ariba e situacion financiero.

Adopt an Addict a cuminsa na manera silencioso na 2007 y na Juni 2008, el a wordo funda oficialmente. E tabata tin como meta pa saca tur e adictonan cu tabata tin gana di sali di nan malesa, di nan problema, hibanan na Sto. Domingo, na un instituto cu ta yudanan den e paso aki. Pa 24 luna e adictonan aki ta keda na Sto. Domingo unda nan lo wordo yuda. E tabata wordo carga door di e comerciantenan, cu tabata paga pa e estadia di e clientenan cu a bay Sto. Domingo.

E fundacion tabata tin un palabracion cu Hogares Crea na Sto Domingo, cu tabata yuda tanto Adopt an Addict con pa trata cu e clientenan y kico nan mes ta haci ayanan, te cu awe ainda e palabracion ta existente. Despues di un aña y mei cu e fundacion tabata drei, nan a ripara cu ora cu e clientenan aki keda cla, nan mester bin bek y reintegra den comunidad. Pa esaki, e tratamento ta exigi pa nan tin un Halfway House cu ta un necesidad cu a surgi. E prome clientenan ta biniendo bek, Adopt an Addict a logra haya un cas, Cas Speransa unda e hendenan aki por bin, pa nan bay den e siguiente etapa, te ora cu nan recupera full y por bay completamente bek den comunidad.

Via Sociale Zaken, e fundacion a logra pa e onderstand aki pasa via e cuenta di banco di Adopt an Addict, unda cu un parti ta wordo manda pa e clientenan cu ta afo, esunnan cu ta kedando den e cas, un parti ta keda y e resto ta keda duna bek na cada cliente, ya cu ta nan placa.

Pa e hendenan cu ta den e cas, mas o menos 300 florin, pa persona nan ta haya pa e cliente den e cas. E reto cu Adopt an Addict tin ta cu, cu e cliente den cas, ta costa e fundacion mas o menos mil florin. Esaki ta un diferencia di 700 florin, cu ta haci cu mester busca fondo na otro manera.

E hecho cu e adicto ambulante ta asina no ta afecta no solamente e adicto, pero tambe su famia y e comunidad en general y pa por sigui yuda nan clientenan, nan ta pidi comunidad di Aruba cu ya a dunanan hopi, nan ta pidi pa bolbe yudanan cu un rifa. Esaki ta algo cu nan a yega di haci’e den pasado. Un ticket ta costa 10 florin y un buki ta costa 100 florin. Asina nan por sigui yuda nan clientenan. E peticion di Adopt na Addict ta yudanan pa sigui yuda e otronan, pa asina yuda e comunidad pa un miho porvenir.

Durante e conferencia di prensa, a acerca tambe Sra. Anne Winsburg, secretaria di Adopt an Addict y a puntr’e con el a haya sa di e fundacion y kico ta su posicion den e fundacion.

Sra. Winsburg a join Adopt an Addict e aña aki despues cu el a lesa un articulo den corant, y di biaha el a yama Audrey Croes -Lacle. E tabata sa di e fundacion pa hopi aña caba y awo e ta secretaria di e fundacion. Locual e ta haci ta administracion di e fundacion, manera skirbi carta, y e ta keda den contacto cu e partnernan den nan network.

Segun Winsburg, adiccion ta un problema grandi den nos comunidad. Adopt an Addict ta yuda esunnan cu tin e forsa pa haci e cambio den nan bida. E cambio mas grandi den nan bida, ta cu nan ta bay den nan rehab y pa esey e fundacion mester di un yudansa. E yudansa no ta solamente un yudansa financiero. Tur esunnan cu a bay den rehab y a bin bek for di Sto .Domingo, ora di bin bek nan mester di un luga safe pa biba, pa prepara nan mes pa cuminsa un bida nobo den nos comunidad. E luga aki ta Cas Speransa.

Den e ultimo añanan nan a logra yuda mas cu 100 cliente y cu e sosten di e comunidad nan ta spera cu nan por logra hopi mas, segun Sra. Anne Winsburg, di Cas Speransa.