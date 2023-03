Internacional: Funcionario nan di Merca ta evaluando pa ofrece personanan cu riesgo halto di covid-19 ta haña oportunidad pa ricibi otro refuerso di (booster shot) segun un fuente familiarisa cu e deliberacion cu a pidi pa no wordo identifica paso no tabata autorisa pa comparti e detaye nan di desicionan den curso.

Mayoria di mericanonan a laga cu gusto e precaucionan contra e pendemia inclui e vacuna algun cu ta tratando do proteha nan mes of nan ser keri di un enfermedad grave cual a keda puntra ansiosamente ki ora of tempo lo bai ricibi un otro vacuna.

Un di e personanan ta Micheal Osterholm cual ta dirigi e centro di investigacion y tambe prevencion di enfermedad y tambe infeccion di e universidad Minnesota e homber di 70 aña a pone presion pa optene un refuerso di (booster shot) actualisa ora cu el a wordo lansa den Merca den aña pasa.