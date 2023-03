Diahuebs mainta Hues di Corte den Promer Instancia, a dicta sentencia den e caso penal cu Fiscal a cuminsa contra e funcionario di Brandweer, O.A.

MAS NOTICIA por a compronde cu Hues a confirma e exigencia di Fiscal, caminda a condena O.A. solamente pa destruccion di un laptop door di delete informacionnan. E otro acusacion di desfalco di 2 laptop no a keda proba y ta declara O.A. liber di esey.

FISCAL

Luna pasa Fiscal a bisa cu 23 October 2020, ora a prohibi O.A. drenta Brandweer, e lo mester a entrega e laptopnan pero no tin ningun carta cu ta bisa esey. El a mustra cu e carta di 6 Januari 2021 ta bisa O.A. cu e mester entrega e laptopnan. Fiscal a bisa cu e no ta haya cu por papia aki di desfalco. El a mustra cu O.A. a bisa cu e kier entrega e laptopnan. O.A. ta bisa cu e no a kita informacionnan di e laptop HP. Na opinion di Fiscal, tin experto ta bisa cu O.A. a limpia e laptop nobo. E otro laptop tabata daña. Segun Fiscal, door cu O.A. a entrega laptop cu un pochi cu schroefnan ta crea impresion cu a mishi cu e hard drive. O.A. a bisa cu e kier a haci e laptop limpi y cu e laptop tabata traha. Experto a bisa cu e laptop no tabata traha. Fiscal a bisa cu O.A. a instala cosnan personal den e laptop siendo cu e sa cu e laptop ta di Brandweer. Fiscal ta haya proba cu O.A. a destrui e laptop di Brandweer. El a exigi un multa di 400 florin y si no paga esaki. O.A. mester bay 8 dia sera. Fiscal a sigui bisa cu for di e multa, mester kita e 3 dianan cu O.A. tabata sera, na rason di 50 florin pa dia. Esey ta nifica cu mester kita 150 florin for di e multa di 400 florin.

SENTENCIA

Hues a bisa cu e ta haya O.A. culpabel di a delete informacion pertenece na Brandweer for laptop HP. Hues a bisa cu e ta rechaza e parti di defensa cu mester declara Fiscal no admisibel pasobra a haci cosnan cu no permisibel durante investigacion entre otro e interogacion a sosode na oficina di Recherche. Hues a bisa cu esey no ta considera violacion di norma. Hues a bisa cu O.A. mes a bisa cu el a delete informacion. Hues tambe a bisa cu e testigonan a bisa cu a delete informacionnan.

Hues a confirma e exigencia di Fiscal. El a condena O.A. na un boet di 400 florin y si no paga esaki, e lo mester bay 8 dia sera. For di e 400 florin ainda mester kita 150 florin cu ta e 3 dianan cu O.A. tabata sera.