Siman pasa hunto cu colega Minster di Husticia y Asuntonan Social Rocco Tjon nos a reuni cu directiva di Fundacion Autismo Aruba (FAA) unda nan a presenta algun material cu a wordo crea y e plannan pa cu aña 2022. E mandatario a sigui bisa cu Fundacion Autismo Aruba a conduci diferente campaña durante aña 2021, pa asina conscientisa comunidad tocante e tematica di autismo y inclusion na Aruba. Durante e periodo aki FAA a logra traha cu diferente studiantenan pa asina crea material y plannan pa por sigui promove e tema di inclusion na Aruba, specialmente den areanan di educacion, social y salubridad. Sr. Ken Thiel kende a finalisa su estudio na Hulanda a presenta su tesis titula “Recommendations to reduce the socio-structural barrier “access to training” faced by educators in mainstream primary schools of Aruba to provide ASD-inclusive education”. Tambe sra. Shaylee Loopstok y sra. Jary-Ann Geerman di IPA a duna splicacion amplio na e madatarionan di e proyecto di “Fidget Toys Box” cu ta cosnan di hunga, cu facilmente bo por tene den bo man cu un meta positivo pa personanan cu entre otro ADHD, ADD, OCD y autismo. Door di hunga cu un di e fidget toy, e ta yuda cu concentracion, reduci stress y ansiedad. Tambe e ta yuda traha ariba e motoriek fini y ta stimula e coordinacion entre e man y wowo. Esakinan tur ta e motibonan pakico ‘fidget toys’ por wordo introduci / permiti den klas y na scol. Minister Endy Croes a sigui bisa durante e reunion un punto cu a wordo treci pa dilanti ta pa por tin mas guia pa educadornan, Por ultimo, FAA ta den preparacion pa cu e siman di inclusion cu lo tuma luga na luna di april 2022.

Comments

comments