Fun Miles hunto cu partner Ling & Sons Food Market ta dunando pueblo e chens pa asina gana hopi premio. Pa participa ta fasil, haci compras na Ling & Sons na balor di AWG 75,= of mas y bo ta ricibi un carchi. Mas bo cumpra mas carchi bo ta ricibi. Ora bo haña e carchi, bo ta raspa esaki mes ora y bo ta haña un codigo. Cu e Codigo aki bo ta participa pa gana diferente premio di Ling & Sons. Adicional clientenan cu participa na e wega online por gana un premio grandi: un Backyard Oasis di Kooyman. Campaña ta valido for di 1 Maart pa 5 April 2024.

Con pa participa na e campaña?

Haci bo compras na Ling & Sons na balor di AWG 75,= of mas, y ricibi un carchi. Tin cu raspa e parti shinishi riba e carchi, haña un codigo, subi e website di Fun Miles y sigui e pasonan. Codigonan ganador, ta keda recompensa cu diferente premio manera dobel Fun Miles na bo siguiente compra di AWG 75,= of mas, 50 bonus miles, un stoel di camping, gift card na balor di AWG 10,= y webo di chuculati di e marka Delicata ”. Mas bo cumpra, mas carchi di codigo bo ta ricibi, mas chens di gana bo tin! Pa loke ta premio nan instantaneo esakinan ta bay mesora riba bo carchi di Fun Miles. Pa haci uzo di e premionan riba bo carchi, mester entrega e cahera bo carchi y bise cu bo kier haci uso di bo premio. Facil y lihe!

Premio grandi

Tur cliente cu ta participa na e wega online riba e website di Fun Miles automaticamente tin chens pa gana e premio grandi cu ta un “Backyard Oasis” di Kooyman esaki ta un set completo pa bo hardin cu un balor di AWG 4000,-.

Reglanan di campaña

Pa reglanan y lista di premio, bishita e www.funmiles.net/aruba/easter .

Mas informacion?

Tuma contacto cu nos departamento di servicio na cliente via number di Whatsapp +2972909947 of bishita www.funmiles.net/aruba of facebook.com/funmilesaruba .