Fun Miles ta lansa su App di mas nobo

Cuater aña pasa Fun Miles a lansa su propio app y tabata un di e prome companianan den Caribe pa haci esaki cu exito. Miembronan di Fun Miles a haña masha practico cu nan por a mira nan saldo mientras nan ta den un establecimento. Awe, Fun Miles ta bolbe subi e nivel cu un version completamente nobo di e app. No unicamente e ta moderno, pero ta ofrece diferente funcionalidad nobo tambe. Entretanto e app bieuw no ta funciona mas, pues ta importante pa kita e version bieuw y instala esun nobo. E app ta gratis y ta obtenibel den Apple Store pa iOS y den e Google Play pa Android.

Diferente opcion nobo

E app nobo di Fun Miles no ta un ‘update’, pero un experiencia completamente nobo, cu diferente funcionalidad nobo tambe. Usuarionan por mira oferta di partnernan di Fun Miles mesora den nan ‘inbox’. Esey ta nifica cu nunca mas nan lo perde un bon oferta, por ehempel descuento, dobel of tripel Fun Miles cu nan compra of carchi pa evento. Miembronan awor tin mas opcion pa maneha nan cuenta di Fun Miles tambe.

E funcionalidadnan di custumber t’ey!

Fun Miles su app nobo tin tur e funcionalidadnan cu miembronan a custumbra cune. Por menciona cu ainda por mira bo saldo di biaha. Esaki ta masha practico ora cu bo ta den un establecimento y kier sa si bo tin suficiente Fun Miles pa bo cambia. E app ta mustra bo estado di cuenta incluyendo tur bo transaccionnan cu Fun Miles, di manera cu bo por mira detayadamente unda bo a spaar of cambia Fun Miles. Ademas, e app tin hopi informacion di partnernan di Fun Miles tambe.

‘Log-in’ mas facil cu prome

E app nobo ta cumpli cu un peticion di hopi miembro: un manera mas facil pa ‘log-in’. E app bieuw tawata exigi pa miembronan hinca e number largo cu tin riba su carchi y su codigo secreto. Cu e app nobo esey ta pasado. Por simplemente hinca un nomber di usuario y un codigo secreto di bo preferencia. (E metodo simpel aki por wordo uza pa e website funmiles.net tambe)

Mas informacion tocante Fun Miles?

Tuma contacto cu servicio na cliente na number 588 9947 of bishita funmiles.net of facebook.com/funmiles.

