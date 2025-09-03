Fun Miles, e programa di spaar y ‘redeem’ mas grandi y popular na Aruba, Bonaire, Corsou, Sint Eustatius y Sint Maarten ta expande pa Barbados. For di 1 di september, e programa a cuminsa cu Kooyman y MyMalls como e prome partnernan. ‘Bajans’ por cuminsa spaar y haci uso di nan Fun Miles immediatamente, disfrutando di ofertanan special, campañanan, un app pratico y tur e beneficionan pa clientenan di Fun Miles. Dia 6 di september, un lansamento festivo ta tuma luga na Kooyman Barbados. Na mes momento ta lansa un campaña grandi cu ta duna hopi oportunidad pa explora y gana premionan fantastico.
Barbados: un ‘match’ perfecto pa Fun Miles
Despues di hopi aña di exito na Aruba, Boneiro, Corsou, Sint Eustatius y Sint Maarten, Barbados ta e siguiente paso: un isla cu ta digitalmente avansa, caminda ‘fun’ ta parti di bida. Mescos cu na e otro islanan, registracion ta completamente gratis. Cuminsa ta facil: ‘download’ e app, registra den algun minuut, cuminsa spaar y haci uso di Fun Miles mesora. Mas partner lo uni pronto, cu lo haci e programa mas interesante y atractivo.
Un adiccion grandi pa tur cliente di Fun Miles
Cu e expansion pa Barbados, Fun Miles ta bira mas beneficioso y mas ‘fun’ pa cliente den resto di Caribe tambe. Ora nan bishita Barbados, nan por spaar y haci uso di nan Fun Miles mescos cu na cas!
Tocante Fun Miles
Fun Miles ta e programa di spaar y ‘redeem’ di mas grandi y popular cu presencia firme na cinco diferente isla den Caribe y awor a agrega Barbados como di seis. Clientenan ta spaar Fun Miles na nan compania favorito, haci uso di nan Fun Miles pa cumpra producto y servicio, disfruta di descuentonan, ofertanan special y campañanan cu premio excitante.
For di 1998, Fun Miles a demostra su exito tanto na cliente como na partnernan, cu mas di 115.000 miembro activo den Caribe y mas cu 200 compania participante. E no ta solamente un programa atractivo, pero tambe uno completamente digital y sostenibel cu un app facil pa usa, un website popular y un comunidad activo riba medionan social.
Mas informacion?
Bishita funmiles.com, Fun Miles su canalnan di comunicacion: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok of tuma contakto cu nos servicio na cliente via WhatsApp +297 290 9947.