FTA ta positivo riba reformanan fiscal nobo di parti Gobierno

Sr. Rudy Geerman presidente di FTA, durante un conferencia di prensa a duna informacion tocante e recien introduccion di e reforma fiscal cu Gobierno a introduci. E presidente di FTA a duna di conoce cu Aruba ja caba ta un pais cu ta paga bastante na belasting y esaki ta algo cu for di tempo di introduccion di BBO e sindicato a bisa cu e momento ey caba mester a cambia e belasting di directo pa indirecto. E diferencia di directo ta cu asina cu e ciudadano haya su placa ja e belasting a wordo kita caba mientras cu si e ta indirecto ta sur hende mester paga, sea cu bo ta traha “zwart” of legal bo tin cu paga. Na e momentonan aki esnan cu ta traha “zwart” pa hopi aña no ta pagando nada, mientras cu nan ta beneficia di tur beneficio entre otro di e seguro di AZV cu e pensioen cu nunca nan a aporta nada na dije y nan ta haya esaki. Sr. Geerman a sigui bisa, pero si tin un belasting indirecto y tur esnan cu ta bini di exterior, nan mester paga esaki pasobra unabez e persona cumpra algo e mester paga belasting. E presidente di FTA ta sigui bisa cu nan ta kere cu esaki ta e intencion cu Minister kier haci realidad, esta cu nan kier cambia e sistema, pero pa locual ta e reforma fiscal na e momentonan aki, locual cu a wordo ahusta, FTA ta kere cu otro aña lo bai tin algun grupo di trahadonan cu lo wordo beneficia y semper FTA tin e mesun filosofia ey, semper y cuando un trahado cu ta gana mas mester aporta mas tambe na pais Aruba. Geerman ta kere cu den e cuadro ey, aunke cu cada cambio cu bini diferente hende ta bisa diferente cos, pero laga nos wak e resultado. Pero loke FTA por a wak te na e momentonan aki y e informacion, tur cos ta mustra bon. Pa loke ta trata e situacion pa cu e 31 mil trahadonan cu tin salario minimo, e presidente di FTA a bisa cu e sindicato tin un cierto cantidad di su miembronan ta cai den e grupo aki, pero e gran mayoria no ta cai den esaki, pero no mester lubida cu e reforma fiscal aki ta pa tur e diferente clasenan den nos cumindad. Finalmente sindicato FTA ta kere cu e reforma aki tin su beneficionan aunke pa otro biaha Gobierno mester duna mas informacion y tin mas envolvimento p’asina mas hende compronde y haya sa tur cos y bon. Pasobra e tema di belasting semper ta delicado y dificil pa compronde. Pero FTA ta keda positivo riba e cambionan aki.

