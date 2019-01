FTA ta mira cu “inteligencia artificial” lo bai causa desempleo

Mirando cu poco poco negoshinan ta bajando online y ta stimula nan clientenan pa haci compra y pago online y principalmente Banconan ta bajendo rapidamente den e direccionnan aki, Sindicato FTA ta di opinion cu esaki por trece cu pronto hopi hende na Aruba lo por keda sin trabao. Aña pasa 2018 Atia a atende cu esaki FTA tambe den su Congreso caminda a atende ban haci un analisis, ban conscientiza nos mes kico pa haci y kico por spera di e trabao di futuro. FTA ta di opinion cu e “inteligencia artificial”, pone robotnan traha tur caminda na luga di ser humano di carni y weso, ta keda un peliger pa e trahado. Pero di otro banda tin hopi trabao cu tin den e parti di cuido, dunamento di atencion di un na otro. Esey no por wordo reemplaza pa computer asina facil. Tin ora na partinan basico si, pero na partinan mas profundo, mester tin un hende di carni y weso pa duna e atencion ey. Y den e caso di industria turistico, e hende ta keda importante. E trabao por ehempel di un enfermera, un trabao di un maestro of maestra di scol ta keda importante, e cuido di anciano ta keda importante, cuido di mucha. Pues e ora ey e tin un transformacion di trahado di tipo di trabao ta bai tuma lugar.

Pero FTA ta consciente cu sigur den sector bancario of di telecomunicacion bo ta haya automatisacion, digitalisacion, robotisacion ta bai tuma over un gran parti di e trabao aunke esaki no kiermen cu e ta bai tuma tur e trabao paso e trabao ta cambia y toch mester hende pa haci e trabaonan nobo. Pero mas cu claro lo tin trabaonan cu lo desaparece. Esaki ta pasando rond mundo pero toch ta keda si importante cu e trahado no por bai atras den su calidad di bida anto di un manera of otro mester tene cuenta cu esaki y Gobiernonan mester tene cuenta cu si bin desempleo, e mester percura pa juda cu “schooling” pa e trahadonan desemplea haya un trabap. FTA sigur sigur ta kere cu esaki mester sosode.

