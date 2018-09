FTA ta contra e cobramento di 25 florin

Locual cu a tuma luga den parlamento ta cu parlamentarionan a pensa ariba nan saco, lubidando ariba e pueblo aki. Sr. Rudy Geerman, di sindicato FTA.

Na momento cu gobierno anterior a anuncia cu lo introduci un tarifa pa cobra, FTA a bisa cu nan ta dispuesto pa paga. Locual nan no ta kere ta cu ta cobra tur hende igual. Y den reocgemento di sushi, den tur pago, na cierto momento mester tin un pago igual.

Ora cu e gobierno aki a sinta, a reuni cu e minister encarga cu Minister encarga cu Serlimar. Nan a yega na un acuero despues di varios reunion, pa bin cu’n tarifa social. Na momento cu nan a bin cu’n tarifa social, e tarifa tin cu wordo discuti. Pero segun e parlamentarionan, esey no ta tarifa social door cu tin sumanan grandi pa wordo paga. Si esey ta e caso, parlamentarionan mester a bin hunto pa discuti e prijs cu e minister.

Nan a discuti y yega na un acuerdo, solamente pensando ariba esunnan cu ta gana mas. E bracket cu FTA a traha, ta bisa cu parlamentarionan mester paga mas. Den e proposicion cu a sali for di parlamento, ta bsia cu tur hende ta paga 25 florin. Pero esunnan cu ta cobra bijstand, cu ta cobra pension, esunnan cu pa añanan largo a traha pa hiba nos pais, mester paga mesun tarifa cu e parlamentario cu ta cobra riba 10 mil florin.

Esaki no ta un tarifa social. FTA a manda un carta pa parlamento pa nan reevalua nan posicion y decision tuma. Ora cu a dicidi cu e tarifa cu hende tin cu paga, ta nan derecho, pero mester corda ariba esunnan di menos recurso. Parlamentarionan a pensa solamente ariba nan y no riba e pueblo cu menos entrada.

Ya caba minister a traha full un plan pa prepara comunidad pa e prijs aki pa cual Sr. Geerman a bisa cu e ley ta existi pa mas di 10 aña. E discusion ta cuanto cada hende tin cu apga. E programa pa haci e pueblo consciente con den futuro ta bay maneha e sushi. Esy por sigui. Ta papiando solamente di e prijs. Tin tempo suficiente pa discuti pa yega realmente na un prijs social pa yuda esunnan di menos recurso.

Parlamento por cambia esaki ainda, segun Sr. Geerman. E parti mester tey, ya cu no pro ta asina cu ta cobra 35 pa 50 florin, y ta bisa cu 50 florin ta hopi. Y un hende cobrando bijstando y/o minimun loon tambe mester paga e mesun prijs.

SI locual e maneho, e bracket cu FTA a bin cun’e, si esey ta mucho halto y parlamento ta kere cu 25 florin ta e maximo cu por cobra, ta ok. Pero no por bisa cu’n hende cu ta cobra

15 mil florin y esun cu ta gana minimunloon of ta cobra bijstand, e pensionadonan, esey ta loke FTA ta pidiendo pa nan. Nan no por paga mesun cos cu esunnan cu salario halto.

FTA ta haci un apelacion nan nan y ta pidi pueblo pa keda pendiente. Antes nan tabata pidi pa no paga. Pueblo mester keda alerta.

Mester bin cu’n tarifa pa esunnan cu ta cobra menos di minimuloon. Paga tur mester paga, ya cu e maneho di sushi mester bini. Pero no por ta asina cu’n tarifa fiho ta conta pa esun cu salario halto y esun cu ta cobra bijstand.

Segun Sr. Geerman, ora ta papia di un tarifa social, esun cu ta gana mas, mester paga mas. Den tur pais ta asina. Solidario cu otro.

