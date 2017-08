FTA ta cla pa retonan nobo den sistema di sindicato na Aruba

FTA ta cla pa cu e retonan nobo pa trece cambio den e sistema di sindicato na Aruba pa cual aki Sr. Hubert Dirks, presidente di FTA ta splica mas di desaroyonan aki.

Actualmente FTA ta bezig cu un plan, cu ayudo di trahadonan di Universidad di America Latina, di Panama, den persona di un docente y alabes formado di sindicato, den e parti di formacion pero tambe di organisacion sindical. E intencion ta pa FTA prepara su hendenan mas miho posibel, udna cu nan ta bay recluta delegado y lidernan pa sindicato FTA, pa yega na un nivel mas halto posibe. No solamente pa haci e trabao di negoacion, of atende problema, pero tambe cu por sa mas. Cu tin interes mas amplio y tin un bista mas cla, di por ehempel desaroyo economico y social, e parti di comunicacion y e parti di maneho. FTA ta kere cu den sindicalismo ta yega momento cu bo mester mantene e proceso di formacion, lag’e ta mas dinamico posibel. Tin biaha, un persona ta keda den su mesun campo, su mesun tereno y mesun cosnan.

Den pasado FTA a yega di haya ayudo di Hulanda, pero nan tin cerca hopi experticio, hopi conocemento den e caso aki na Venezuela, Colombia y Panama. Eigenlijk den Latino America completo. Aworaki FTA ta bezig cu UTAL, Universidad di Trahadonan di America Latina. Pa un siman largo, FTA tin un señora di Venezuela ta yudando FTA.

Segun Sr. Dirksz, pa e sindicato crece, mester crea interes y laga e trahado compronde, e importancia di sindicato. CU tur loke tin, no a cay for di laira. E proteccion di trahado, p.e. Na Antiyas mes, e impacto di 30 di Mei na Corsou. Y asina tin impactonan, camidna cu e sindicalista, e clase trahado ta hunga un rol importante den e desaroyo di e paisnan.

Na Venezuela, e rol di sindicato ta hopi grandi. E trahado mester compronde, e mester sinti su mes mas interesa den su propio desaroyo, pa medio di sindicato. Y aworaki FTA tin e tarea di involve e delegadonan pa nan tin mas conocimento y asina haya mas interes. Ignorancia kisas ta pone cu nan ta tuma distancia. Y eynan, e oportunidad pa individualismo tuma luga.

Pa medio di un idealismo, pa medio di e interes social e derecho di tin un poder di compra mas halto, e derecho pa tin beneficio, un salario husto, trato husto, beneficionann na nan luga, ta haci cu por logr’e pa medio di un contrato colectivo. E trahado ta haci e sindicato. Esey ta loke FTA kier logra, na un nivel mas halto ainda. Paisnan Europeo tin centronan di formacion, cu ta traha y Latino America tambe, ta traha cu e Universidadnan. Esey ta e intencion, pa yega na e nivel cu e trahado, e lider sindical ta bon forma, lo suficiente pa yuda e desaroyo di e pais. Pero cu e sindicato ta haya su luga den e espacio.

Antes FTA tabata tin hopi actividad, manera ariba Dia di Mama, Dia di Tata, etc. Pero esaki a caba, y segun Sr. Dirks, e nivel di bida, hopi placa den saco no necesariamente ta nabo un calidad bon di bida. Hopi placa den saco ta nabo individualismo y kere cu den placa bo tin tur cos, lubidando e sentido di cooperacion. E sentido di cooperacion ta yudabo den desaroyo social. Door di e situacion social bo ta crea e actividad social y door di esaki ta crea un consenshi mas halto, pa bo por tin e union, e fortificacion sindical. Y esey ta bay pa tur organisacion. Bo no mester tin miedo di asocia, ya cu den nos leynan ta para cu bo tin derecho di asocia. Na Aruba mester fomenta esaki mas, pa no solamente dne sindicato pero otro asociacionnan tambe. E participacion ta yuda cu bo ta pone mas actividad social y esey ta traha alabes pa e desaroyo di un consenshi mas halto cu ta traha na bienestar di e sociedad. Asina Sr. Hubert Dirks di sindicato FTA a finalisa bisando.