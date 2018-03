FTA ta celebra su congreso extraordinario 2018

Manera ta conoci FTA pa varios aña ta celebra nan congreso y diamars, 20 di Maart lo ta e prome congreso extraordinario pa 2018.. Sr. Hubert Dirks, lider di FTA ta amplia mas ariba esaki.

E idea tras di e congreso ta pa tuma cierto decisionnan. E congreso ta dura dos dia, y e prome dia ta pa dunamento di cuenta pa nan miembronan, pa medio di nan miembronan. Esakinan, na nan turno tin e deber y obligacion pa no solamente ricibi informacion, pero tambe cuestiona y trece nan puntonan dilanti, cu si mester, ta tuma decisionnan al respecto y asina mehora e organisacion.

E necesidadnan di e miembronan y trahadonan ta hunga un rol caminda cu mester percura pa nan keda haya tur e beneficionan cu ta posibel ]. Tambe lo otorga informacion interno di FTA unda lo por refleha cua la tabata e trabou realisa y unda por mira tambe kico lo ta e situacion den e comunidad, asina Sr Hubert Dirks a señala.

Den e caso aki FTA lo duna un bista general y pa haya un feedback di e miembronan di tur e aspectonan menciona. Ariba e di dos dia, tin dos punto hopi importante, unda lo tin un presentación di abogado di FTA, Sr. Hose Figaroa y tambe Sr. Ben Marapin, kende lo splica den detaye e situacion financiero economico na Aruba y e impacto social cu lo tin como consecuencia di esaki.

Riba e reto financiero cu Aruba ta pasando aden, unda cu Minister di Finanza a enfatisa cu di cada 1 florin Aruba lo mester paga 0,93 cent na debe y den e scenario aki Presidente di FTA Sr Hubert Dirks a bisa cu sigur Sr Ben Martin lo tuma na cuenta e topico aki tambe caminda lo splica kico ta importante en berdad den e congreso aki, pa compronde y interpreta e situacion, di kico lo por spera y con gobierno lo hunga un rol tambe tumando na cuenta e rapportnan di e cifranan di Banco Central tambe.

Den todo caso esaki mes lo kier wordo transmiti pa FTA den un contexto unda cu shopsteward unda cu e un pais tin un debe hopi halto y mester bin cu medida cu awor aki ni trahado por cargue , ni e dunado di trabou ni economia mes tampoco no por cargue. Actualmente Aruba ta wordo enfrenta un situacion hopi dificil.

Mas aleu Presidente di FTA, Sr Hubert Dirks a agrega cu si medidanan mester bini, esaki lo tuma luga den tal forma cu por keda sin perdida y sin haci e situacion pio y naturalmente cu lo por wordo aplica den un corto tempo pa stabilisa y bira fuerte bek financieramente.

Aruba no ta bira mas grandi y FTA no ta kere den crece den cantidad, si en caso mester duna e espacio den crecemento economico y den calidad, unda sigur lo tin espacio ta den sector turistico y caminda cu tin espacio ta den e sector turistico. FTA no ta kere cu mester hinca e trahado den situacionnan dificil, di cual e ta caba. Aruba tin hopi famia na Aruba, cu ta bibando den situacionann dificil, compara cu otro temponan.

Sindicato tin varios pensamento, nan tin hopi tempo ta discuti di kico ta e miho cu por haci den caso cu si Aruba lo bay crece den cantidad, tin problema caba cu e beachnan ta hopi yen caba, tin e situacion di criminalidad cu no tin control ariba esaki. Tambe e situacion di parti di control di instancianan di departamento di gobierno ariba e cumplimento di ley entre otro di watersport, di e dunado di trabao mes den e sector hotelero, etc.

Si FTA ta kere cu si e producto turistico ta ariba un nivel halto, tin espacio pa mehora y inverti den e hende. E capital humano ta hopi importante den e caso aki y haciendo esaki, Aruba por haya mas di e producto cu Aruba ta ofrece. Esey lo yuda tambe, no solamente e caha di gobierno, pero lo yuda tambe na e trahadonan cu ta traha sigur pa mas parti den e sector turistico. Tin espacio, pero sigur no den cantidad, ya cu no por bay pone presion ariba mercado laboral, na su turno, importa trahadonan di afo. Esey no ta na su luga.

Den mesun manera caso di refineria tambe lo wordo discuti den e congreso y si e pick up y duna trabou pero na yegada momento lo mester tuma un decision y di eynan fiha un decision riba kico lo ta e alternativa pa complementa cu sector turistico unda cu tambe e parti di green economy lo ta un sector interesante y lo por tin espacio den economia den calidad, segun Sr. Hubert Dirks, lider di sindicato FTA.

