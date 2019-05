FTA: “Reduccion di cuponan di trabou tumando luga na RBC Oranjestad Branch”

Sindicato FTA a wordo acerca pa papia ariba e desaroyonan di e banco RBC Caribbean. Relaciona cu e parti aki, tin un cantidad di trahado cu a haya un carta, unda cu nan ta wordo acerca pa gerencia, cu nan funcion lo ta di mas.

Esey kiermen cu awo tin un cantidad di trahado, segun Sr. Hubert Dirksz, di FTA, e cantidad cu a wordo acerca no ta e mesun cantidad cu ta traha den e branch na Oranjestad, pero si e ta un indicacion cu mas reduccion di cuponan di trabou ta tumando luga den e area aki si. Loke FTA ta opina ta cu hopi trahado, sea ta pa nan edad of tambe ta pa situacion cu no ta facil pa haya trabou, of un otro motibo, no ta prepara pa perde trabou na e momentonan aki. Ningun hende ta prepara pa perde trabou. Pero lo por situacionnan cu mi ta kere, cu un paar di asunto mester tuma luga.

Na prome luga lo ta mas na su luga pa a pesar di cu henter mundo, tur hende sa cu inteligencia artificial, tecnologia cu tin, pa e trabou di futuro, sigur pa banconan, tur hende sa cu lo tin cambionan. Pero mester sa tambe no ta di un dia pa otro, ta confronta un trahado, sorprende cu’n situacion asina. FTA ta kere cu e desaroyonan aki mester tuma luga a largo plaso, cu por lo menos ta duna un preparacion. Esey ta conta pa tur sector. Na momento cu’n sector ta bay cera, si bo tin anticipacion, e ta yuda e trahado pa her,- bij y omscholing, pa unda mester di hende pa traha. Tin stranhero cu ta bin drenta pa traha, tur esey mester wordo mira den e cuadro ora cu bo ta papia di un reduccion di personal pa motibo di desaroyonan asina.

Sr. Dirksz a sigui bisa cu no ta un grupo grandi cu a wordo acerca, pero tur hende sa cu esaki a bin ta tumando luga pa varios aña caba, unda cu cada biaha ta un grupo chikito ta wordo acerca.

E no ta un bon desaroyo, aunke cu ta consciente di dje, pero ta verwacht cu uno, e trahadonan ta haya prioridad, cu ta ultimo cu mester sufri di e situacion. Y si ta papia di p.e. desaroyonan mundial caminda cu ta centralisa trabounan, trabounan di e cadena di banco, p.e. si na un pais of un isla, e por haci’e miho, lo mester wak tambe pa calidad di trabounan cu nos hendenan por haci cu nos tin hende hopi talentoso cu por wordo haci akinan.

Aruba tambe por bira un centro pa haci cierto trabounan. Mester promove esaki mas tanto cu ta posibel, pa e ora tin menos reduccion posibel di e sector aki. FTA tin tur e banconan, cu ta miembro di e sindicato. Nan ta spera cu e efecto lo ta menos posibel y cu manera cu e ta tuma luga, e ta tuma luga cu temponan mas largo. No kier bisa cu esey no mester pasa, ya cu ta consciente di dje. Solamente cu e mester tuma luga na miho forma.

E cifranan di banco, tur hende sa cu Royal Bank of Canada, ta depende di loke ta tuma luga pafo y sa cu Trinidad ta hunga un rol hopi grandi pa e region di Caribe, pero tambe si tin situacionnan di pafo, ta kere cu ta causa cu mester reduci cuponan di trabou, si ta pa motibonan financiero, lo ta bon pa sindicato wordo informa, mirando e cantidad di miembronan cu nan tin.

Nan tin contacto cu otro sindicatonan den region, cu kisas mester tin otro informacion, pero aworaki, esaki ta e intencion di banco. Y kisas e no ta keda na Aruba so, pa reduci e personal y bay den servicio mas digital. Esey ta envolvi tambe cu branchnan ta wordo cera.

Aworaki, Oranjestad ta esun cu ta wordo afecta, pa cual no ta keda mucho mas.

E no ta un noticia agradabel, y e susto of e insiguridad cu e trahado ta biba den dje, e no ta bon. Ta spera cu e situacionnan aki, por wordo miho atendi posibel, pa un, no pone peso innecesariamente ariba e trahado.

Sindicato FTA ta reuniendo cu e trahadonan, cu e banco. Y sigur cu e trahadonan lo wordo defendi pa nan derechonan wordo respeta.

A puntra banco pa duna un bista di motibonan pa cual ta retira trahadonan na banco, pero esaki no ta e caso. Pero si lo mester tabata tin un anticipacion, anualmente, cu mester pro sa kico ta bay pasa e aña aki, of den e proximo 6 lunanan aki. E efecto di sorpresa pa esaki e no ta bon, segun Sr. Hubert Dirksz, di sindicato FTA.

