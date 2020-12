FTA: ‘Pa 2021 no por descarta aumento den desempleo y companianan chikito cu lo disparce’

Hubert Dirks di Sindicato FTA ta bisa cu e miho cos cu por pasa pa sector priva pa 2021 ta cu ocupacion di camber di hotel aumenta, y pa esaki pasa, e pueblo, gobierno y departamentonan di gobierno mester haci nan best pa mantene contagio di e virus abao contrario na loke ta pasando actualmente. Si logra haci esaki, ta bira mas facil pa promove y convence e turista, principalmente Mericano pa bin Aruba.

E turista Mericano kier bin Aruba, aerolineanan ta trahando pa esey tuma lugar, pero si nos mes na Aruba no comporta nos mes manera mester ta, nos ta hinca nos mes den un situacion hopi peligroso y malo segun sr. Dirks. “Apesar cu tin ayudo di Hulanda, nos ta haya e ora cu nos ta bay depende totalmente di Hulanda, y no por descarta cu desempleo ta bay aumenta grandemente, y tambe hopi compania chikito sigur lo disparce,” segun sr. Dirks.

E señalnan cu ta indica esaki t’ey caba segun FTA, tin varios compania cu ta depende directamente di turismo cu awor ta den situacionnan serio, y ta bayendo corte pa retira relacion di trabao. Tin algun cu tabata tin problema prome cu e crisis di COVID19, pero aworaki e ta mas grandi. “Nos ta kere cu nos mester para duro y traha hunto, na final si no bini un ocupacion riba nivel halto cu ta riba 70% di e cantidad di camber ocupa, nos ta bay tin problema,” sr. Dirks ta expresa.

Riba e asunto di fondonan cu mester a bay di diferente instancia, den caso aki NV, companianan estatal, cu mester a bay pa fondo di FASE, FTA ta kere cu akinan no tabata tin mucho informacion por escrito, un maneho of acuerdo con e cos aki mester bay precisamente. Tin companianan unda FTA ta representa e miembronan, y por a tuma nota cu door cu e compania ta den situacion dificil cu mester haya loonsubsidie, logicamente e compania a desea pa no entrega e placa ey cu a wordo fiha di parti gobierno pa tur compania estatal entrega.

“Akinan ta papia di solidaridad, ta corecto. Contrario na sector publico, e sector priva tin un cantidad di mama y tata, y famianan cu a core risico di perde trabao, pero door di e acuerdonan aki, hopi trahado a mantene nan trabao y companianan a logra keda na bida,” sr. Dirks ta bisa. FTA ta contento cu e proceso aki, sinembargo, companianan estatal cu mester a entrega placa den e caso aki na Banco Central, na un fondo, y e placa aki lo mester a forma parti di un fondo pa ser distribui pa paga fase pa esnan den necesidad. E sindicato ta haya cu e situacion berdad no a bay bon pasobra no ta mustra cu tabata tin palabracionnan hopi cla, no tabata tin por escrito precisamente kico lo mester pasa. “Esey a haci cu companianan, cu tur rason, no a entrega pasobra nan situacion ta hopi dificil. Pero, si bo no tin un procedura bon delinea con e cos mester bay cu tur hende sa di dje, automaticamente esaki ta trece problema, y esey a pasa aworaki tambe,” segun sr. Dirks.

