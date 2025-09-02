Ryan Giel cu ta representante di Sindicato FTA diamars mainta tabata pafo di Palm Tours cu grupo di chauffeurnan relaciona cu disgustonan andando cu e empresa Palm Tours. A tuma diferente dialogonan pa combersa di e problemanan cu tin den e empresa cu e trahadornan, Ryan Giel a bisa cu e mes a tuma esakinan over por lo menos cu tres biaha pa dos departamento cu ta e.o jeep utv y departamento di bus.
Ta sinti cu caminda un CAO cu a firma dos aña pasa cu no ta wordo cumpli corectamente y compania ta cuminsa zorg pa hunga un wega y purba otro banda pa cambia e CAO cu no ta corecto, y ne momentonan aki personalmente y FTA a bisa cu no ta bay mas dialogo.\
Pesei a cuminsa cu e prome accion y depende si gerencia cambia nna actitud y sin lubida nos ta para pafo cu e trahadornan debi na e bulyingnan cu ta pasa door di managers y supervisor no ta scucha e trahadornan y ta kere cu por bin haci decisionnan unilateral sin consulta cu e trahadornan y haci movecion cu ta afecta e trahadornan.
CAO ta regla den ley y e siguiente paso prome cu yega e decision bay corte lo tin diferente dialogo, pero nos a presenta algun biaha pa sali prome cu yega ne situacion di welga pafo pa palabra di e problemanan. Awor no tin mas solucion dialogo a stop y despues lo bay corte.
Nos sa cu e negoshi aki ta saca lista pa busca trahador, pero awor bo ta bully trahadornan no ta cumpli cu CAO, tur e trahadornan ta hende di experto cu tin aña trahando y ta duna bon servicio y normalmente di nos banda di FTA ora nos t’ey bo ta haya e tono ta diferente y ora nos bay e tono ta cambia, nos no por ta tur ora pasobra nos ta traha pa diferente otro compania pero e combersacion cu nos tin cu nos miembronan cu ora cu FTA no t’ey e ora e tono di gerencia ta diferente pero ora nos t’ey tur cos por y awor te hasta e shopsteward nan a cuminsa menasa di kite pasobra e ta esun mas boca pa trece puntonan dilanti y e ora ey nos a bisa ta basta si boso ta mete cu un shopsteward cu ta voz di un trahador y bo kier kite pa haci cambio y nos no ta acepta esaki.