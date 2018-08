FTA no ta di acuerdo cu e tarifa di 25 florin pa recoge sushi

Gobierno di Aruba y parlamento a yega na un acuerdo pa cu cobramento di 25 florin pa recoge sushi. Sr. Hubert Dirksz, di sindicato FTA a vocifera su desacuerdo pa cu esaki.

Minister di Infrastructura y sindicato FTA a sinta na mesa y dialoga pa despues yega na un acuerdo pa loke ta un tarifa social pa recogemento di sushi. Esaki a bay Parlamento pa discuti tur loke ta relaciona cu Serlimar y e plannan di gobierno y e minister concerni. No solamente recogemento di sushi di Serlimar pero tambe full maneho di desperdicio.

FTA, di nan banda, nan posicion ta keda mesun cos. Nan no ta kere cu e parti social mester wordo rechasa y nan ta lamenta cu partido MEP, un partido social democrata cu ta bisa cu e ta social, ta tuma un posicion no di e social ey. E ta un tarifa igual pa tur hende. En principe, FTA a bin cu’n proposicion pa un tarifa di 15 florin pa luna pa tur hende. Pero cu excepcion di esunnan cu ta cobra onderstand of tin un solo entrada. E otro ta un pensionado cu lo paga solamente 10 florin. Despues di discusion cu minister a yega na un palabracion cu, esun cu ta cobra ariba 2 mil florin pa luna, esey ta paga. E tarifa ta cuminsa abao, pero tur esunnan di pension, onderstand lo no paga.

Pero awo ta lamenta cu un decision ta wordo tuma, unda cu ley ta bisa cu e minister tin e prerogativo pa fiha e suma cu mester cobra y e no ta algo cu ta toca parlamento. Pero si e maneho, y den e caso aki, ta parlamento a dicidi kico ta e suma cu lo cobra pa recoge sushi. FTA ta di opinion cu e no ta cuadra cu loke ta social. E suma di 25 florin en berdad no ta halto pa esun cu tin entrada halto, incluyendo e parlamentarionan cu tin salario basta halto. E suma ey no ta hopi pa nan. Pero si pa esunnan cu no tin entrada e suma di 25 florin ta hopi. No sa ainda ta cuanto medida gobierno mester tuma pa yuda presupuesto di pais Aruba, cu lo por tin efecto den e cartera di e ciudadano. Sigur den e tiendanan, e poder di compra di e trahado di salario minimo, e ta un problema. Pa esey, FTA a bin cu e posicion aki di bin cu’n tarifa social. FTA a bin cun’e, un bracket chikito y e minister concerni, basa ariba e necesidad di Serlimar, a dicidi di amplia e bracket ey. Pero despues e minister ta dicidi di tuma un decision full contrario di loke ta wordo yama social.

Mas aleu, Sr. Dirks ta bisa cu na cierto momento e partido of e prensa a trece dilanti cu lo a bay cobra 90 florin pa tur hende, cual no tabata e caso. A wordo bisa cu minister concerni a bay parlamento pa pidi mas placa for di presupuesto for di Serlimar pa cubri gastonan cu lo mester a haya pa recoge sushi. Y tur esey ta apart di loke FTA a trece dilanti.

Corectamente parlamento tin un obligacion di controla kico ta maneho di gobierno. Y esey FTA ta apoya cu mester tuma luga, pero si ora cu ta fiha un posicion, un posicion cu ta social, no ta sin mas como gobierno den e caso aki, cu tin e prerogativo pa tuma e decision ey, cu no ta dicidi ariba maneho pero ta laga parlamento tuma un dicidi pa loke ta cifra cu na cierto momento, ora cu e prijs pa FTA tabata social, a haya un tint politico y a bira un clash entre diferente partidonan. FTA ta considera cu te hasta hendenan cu na cierto momento, mester a paga cero, cu no tabata compronde kico mester a paga, a bira critica FTA e momento ey, cu nan ta paga 90 florin. Mientras cu’n gran parti di e ciudadanonan, lo mester a paga 0. E pueblo aki su cartera lo keda wordo perhudica cu manehonan asina.

FTA lo tin un reunion cu minister Otmar Oduber otro siman, pero nan no ta kere cu esaki lo por cambia nada mas. Ya e decision a wordo tuma. Loke si ta cu FTA ta consciente cu tin un grupo grandi cu ta biba di salario minimo. Tin un grupo grandi cu ta biba bou di e ‘bestaansminimum’, tin un grupo grandi cu ta biba di onderstand. Tin un grupo grandi cu ta biba cu’n solo pensioen. Tur hende sa cu AZV no ta cubri tur remedi cu ta for di pension e hendenan aki mester saca placa pa cuida nan salud. Y nan sa cu e situacion di gobierno, di pais Aruba, financieramente ta dificil y e poder di compra. E dunado di trabao ta bisa cu e costo pa haci negoshi ta demasiado halto y lo yega un momento cu e clash lo bay bin. E clash aki, segun Sr. Dirksz, esunnan cu ta tuma decision sin consulta y sin mucho respet, mester bay carga e consecuencia.

E pueblo si e sa cu e no por paga, e mester reacciona. Si bay core rond Aruba wak den ki situacion nos hendenan ta bibando, nos hendenan no ta lanta para pa nan derecho. Nan ta biba cu e consecuencia di tur e decisionnan asina.

FTA ta kere cu parlamento tin hopi asunto pa atende. Mester stop di hunga politica cu situacion asina. Aruba tin situacionnan hopi grandi pa atende pa motibo di mal maneho di gobiernonan. Sigur esun ultimo cu a pasa, mal maneho financiero y cu complicidad di gremionan, a laga e situacion bira asina dificil cu parlamento tin un tarea pa drecha e situacion. FTA no ta contra desaroyo, pero si nan sa e consecuencia cu esaki tin, e proyectonan no a bay di miho manera y awe tin un situacion financiero hopi dificil, cu ta un menasa di nos calidad di bida di cada un di nos hendenan.

Si pone e economia crece iresponsablemente, pa trece solucion e tin chens di trece mas problema cu solucion y e ta un peliger pa nos economia, turismo y nos calidad di bida ariba e isla aki. Parlamento tin un tarea grandi pa atende cu e topiconan di criminalidad di menasa cu tin ariba e situacion di criminalidad y situacion social. Pa esaki FTA ta spera mas huicio di parlamento y di gobierno pa atende cu situacionnan asina. Ora cu haci yamada pa tene cuenta cu e situacionnan aki, Sr. Dirks no ta kere cu ta na su luga pa hunga politica cun’e y tuma decision iresponsabelmente. Na prome instante, FTA a para na banda di un tarifa social cu no ta surpasa 15 florin cu despues a cambia pa no surpasa 25 florin.

Pero esaki a sigui bay pa motibonan di necesidad di gobierno, FTA a bay di acuerdo cu un tarifa social mas amplio. FTA a para ariba cu e grupo di menos entrada mester haya beneficio di e situacion aki. Ohala cu gobierno bini cu’n manera pa subsidia of exonera mesun cos cu hendenan cu ta paga pa un otro compania di recoge sushi, cu nan ta wordo exonera pa Serlimar cobranan, pero esunnan cu no por paga pa motibo di nan entrada tambe lo por haya un manera cu ta tene cuenta cu e grupo aki.

Pa gobierno keda stabiel no por a dicidi otro y parlamento a haya su kier, segun Sr. Hubert Dirks, di sindicato FTA.

