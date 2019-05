FTA: “Mester bin un miho analis pa ora di aumenta salario minimo”

E siman aki a tuma e prome congreso extraordinario di FTA pa 2019. Segun reglamento di FTA, e congreso aki mester wordo teni 3 biaha pa aña.

Sr. Hubert Dirksz, lider di FTA, a splica cu den e congreso lo atende cu dunamento di cuenta di tur e trabounan cu ta haciendo, den tur e sectornan cu FTA ta representa y nan a splica tambe di e relacionnan di FTA cu e tin den tur e comisionnan, cu FTA ta representa. Tambe lo atende dos punto hopi importante pa FTA, cu ta e situacion social di pais Aruba, unda cu nan tin un invitado di Departamento di Asunto Social. Y tambe lo papia ariba e parti di dialogo. Nan a invita un representante di e comision tecnico cu a traha ariba e structuracion di e dialogo social laboral. Y nan a haya invitacion tambe, pa atende cu mas profundidad e parti social , cu ta e parti di abuso di mucha. Esaki ta e temanan cu ta wordo atende y tur tema cu e shopstewardnan trece dilanti, lo wordo atende cun’e.

Na Aruba, pa hopi aña, no tin cifranan disponibel di tur e entradanan di tur hende. Pero pa loke ta e gastonan, por bisa tin un grupo cu nan poder di compra a bay atras. Y e canasta basico y tambe tin e parti di e peso den e canasta, unda cu ta haci e gastonan, loke ta comestibel, a subi. Y e parti di transporte, esta gasoline ta fluctura. Loke ultimo temponan tin un pacto ta e asina yama gastonan di cas. Kisas, segun Dirksz, e ta un combinacion di e parti di comestibel. pero porta e ta tambe, e cantidad di construccionnan cu tin na Aruba. Tin un desaroyo no mucho bon, cu a aumenta e gastonan, ta e situacion na waf. Nos wafnan a bira mas caro, transporte a bira mas caro. Esey ta haci cu mester tin un miho analisis y ta kere cu e criterianan pa aumenta salario minimo, mester wordo revisa.

No ta asina cu salario minimo, mester wordo dicidi solamente ariba inflacion. E no ta wordo causa solamente pa hisamento di salario. E ta wordo causa tambe pa gastonan otro, cu ta haci cu e nomber conoci ‘cost of doing business’ ta halto. E ta bin door di mas belasting, transporte, y di otro asuntonan cu mal maneho di compania, hopi compania no ta inverti manera mester ta den nan negoshi, pa mantene e infrastructura corecto. Ta yega momento cu tin gastonan extra cu ta haci dificil pa e negoshi draai. Ta comprendibel si, cu si ta papia di negoshinan chikito y cu tin productonan cu nan no ta gana asina hopi, e magia di ganashi ta abou, cu’n gasto halto. Logicamente un aumento cu negoshi minimo, kisas tin impacto. Pero pa loke ta unda cu tin contractonan colectivo, por bisa cu no ta existi salario minimo.

FTA no ta kere cu aumento di salario minimo tin un problema aworaki. Loke si ta kere cu e manera di haci’e mester ta mas formal y cu no ta bin reaccion di un gremio comercial.

Gremio comercial a participa den e conseho social economico y e puntonan aki a wordo discuti. E no mester ta algo straño, loke si ta straño ta cu no ta custumbra di haya cambionan di salario minimo na mita di aña, pero mas bien na cuminsamento di aña.

FTA no tin problema cu aumento di salario minimo, pero mester wak e criterianan cu ta wordo aplica pa aumento di salario minimo.

FTA tin basta tempo ta discutiendo ariba e punto aki. Y ta kere cu aworaki cu tin dialogo social, y esaki mester bira un punto di prioridad den dialogo social pa wordo atendi cun’e.

