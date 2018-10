FTA lo negocia cu gobernantenan pa cu cambionan laboral

E intencion ta pa haci FTA un organisacion mas profesional y un servicio hopi mas optimal na e miembro, y banda di esey cumpli tambe cu e tarea mas amplio como sindicato, segun mr. Hose Figaroa, abogado di FTA.

Un di e metanan di FTA ta pa negocia cu e gobernantenan pa haci e cambionan unda cu mester, sigur riba ambitonan laboral. Esey ta un di e tareanan como sindicato y lo bay dedica hopi tempo pa cumpli cabalmente cun’e.

Loke FTA tin basta tempo ta pushando riba dje ta cumplimento di e leynan, y no necesariamente cambionan. Esaki ta algo cu ta papiando di dje pa basta luna caba, pushando e ariba gobierno. Esey ta un di e puntoann cu ta keda stress ariba dje.

Ta masha bunita pa cambia ley, pero no sa si e ley manera cu e ta, ta traha si of no. Door cu tin un control asina abao, den hopi caso, no tin control mes, ariba diferente leynan laboral, pa cual no por bisa si e ley a traha of e no a traha. Tin x cantidad di doño di trabao, p.e. Cu no ta cumpli, etc. Tanten cu no tin un cumplimento manera mester ta, of un control manera cu mester ta, di legislacion laboral, e interes di e trahado no ta wordo sirbi. Esey ta un di e partinan cu nan lo stress hopi ariba gobierno.

Abogado di FTA, mr. Hose Figaroa ta sigui bisa cu por asumi, cu p..e cu tin cierto tarenana, si tuma un ehempel di algo cu tabata hopi in the picture ultimo temponan, cu tin hopi critica ariba e uitzendbureaunan. Pero ley ta regula esakinan, cu uitzendbureau no por haci uzo di e uitzendkracht ariba e mesun posicion pa mas di un aña, pero no tin control.

Si puntra gobierno pa duna cifra, cuanto compania a haya boet pa via cu no a cumpli cu regulacion di uitzendbureau. Dus, na momento cu no ta actua, no matter con cu cambia e ley of con cu haci’e, si no ta zorg pa cumpli cu ley, lo no yega niun caminda. Bv, ta bisa cu importacion di droga ta ilegal, pero si no ta pone Douane eynan pa control, ta tanto bal. Mescos ta sosode den labor, si ta pone reglanna pa labor, y niun hende ta zorg pa verifica cu ta wordo cumpli cu e leynan, no ta logra nada.

Na momento cu e instancianan di gobierno no ta haci e control, ta keda na e trahado e ora ey, cu ta esun cu ta bay bati na bel, y bisa cu tin algo cu no ta bon. Pa un trahado bati na bel, e drempel no ta hopi grandi. Si e entrega e keho, y e doño di trabao haya sa, nan por tuma represalia contra dje. Si entrega keho, e trahado ta keda marca. Si tin mecanismo di trabao, e trahado no tin mester di entrega keho, e inspector ta check esaki.

Awo cu FTA tin un directiva nobo, e comunicacion pa cu gobernantenan, tambe den e organisacion mes, tin plannan basta grandi, e.o. un digitalisacion di nos sistema. Pakico? Pasobra cu awo como sindicato tin dos tarea principal, uno ta ceramento di contractnan colectivo y di otro banda, tin tratamento di keho di trahadonan. Hopi biaha cu e handling di keho no ta bay eficiente, ta haya cosnan ta pasa innecesariamente. Tambe kier crece den cantidad di miembro, pero pa por crece, e mester por handle e cantidad di miembro cu ta expect. Na e momentonan aki, un di e tareanan di FTA cu nan kier cumpli cun’e, ta pa haci e sistema mas eficiente.

Un parti di e plan ta pa haci e departamento huridico di FTA interno. E ora e ta bira mescos cu organisacionnan sindical den exterior, unda cu e abogado y huristanan ta den e organisacion mes. Y e ora ta enfoca solamente riba e servicio ariba e miembro.

FTA kier sigui crece como sindicato, pero pa crece como sindicato, mester duna servicio tambe cu ta wordo spera di dje, segun mr. Hose Figaroa, abogado di FTA.

