FTA: Gerencia di RBC Bank kier kibra CAO

Diamars mainta un bes mas trahadonan di RBC Bank a sali den un accion di mas di dos ora despues cu a yega na nan atencion, cu gerencia di RBC Bank lo bay stop un di e acuerdonan cu a firma den nan CAO. Rudy Geerman di FTA, a splica cu a firma un contracto colectivo na April y esey a wordo firma den un bon ambiente entre tur dos partido, despues di a negosha casi un aña. E contracto colectivo aki ta pa 3 aña. E ta tuma luga for di aña pasa, dia 1 di Januari 2016 y e ta vence dia 31 di December 2018.

Na momento cu a firma e contracto e aña aki na April, gerencia a bisa FTA cu den e CAO tin un articulo cu nan no ta mucho contento cun’e. Pero toch na final di dia ta firm’e y tin cu respet’e. Kico gerencia a haci, el a bisa cu entrante dia 1 di October, nan ta bay kita of ta bay stop e beneficio di e trahadonan cu ta un spaarplan. E proceso den corte lo dura sigur sigur entre 6 luna pa 1 aña. Na momento cu un compania den e caso aki, Banco, cu e ta kere cu e tin un articulo dene CAO cu e ta kere cu no ta na su luga, e tin tur e prerogativa di bay corte. Pero locual si e no por ta, den e caso aki, di kibra e CAO, pasobra e CAO a wordo firma pa dos partido. A bisa cu na momento cu bo kier bay corte, no a bis’e pa no bay, pero na momento cu bo mishi cu e CAO, e ora bo ta haya den problema. El a haci esey y diamars, 3 di October, a dicidi di para e trabao.

Geerman a sigui splica cu locual cu e banco ta haciendo ta cos di shouro, pasobra bo tin un acuerdo y ora bo firma un acuerdo, bo tin cu respeta esaki. E maneho na e banco, tur cos ta bin di ariba. Ta un muestra di mala fe, un powerplay e ta y si ta asina, e trahadonan ta protesta. FTA a comenta cu nan ta bay mas leu cu solamente un accion. Ta kere cu a yega momento cu aki tin cu pone un welga mes pa e compania aki comprende.

Geerman a splica cu e ta kere den dialogo. Na final di dia, cualkier problema cu bo tin, na mesa bo ta hay’e. Pero ora cu tur posibilidad agota na mesa y e compania ta keda cu su terkedad, e ora no ta keda ningun otro alternativa cu para e trabao.