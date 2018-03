FTA durante congreso a toca tema di Aruba su situacion financiero

E Congreso di FTA a wordo bon atendi. Nan a ricibi mas di 50 delegado, cu ta representa tur sector di Aruba. Sr. Hubert Dirks ta relata.

Tabata tin hasta delegadonan di WEB. Tambe delegadonan den comercio tambe tabata presenta. Na e congreso a duna e relato di kico lo ta e plannan pa formacion y preparacion di nan delegado y nan directiva.

Tambe FTA ta prepara pa e congreso statutario cu ta tuma luga e aña aki, caminda directiva ta cambia y e potencial miembronan di e directiva lo mester wordo prepara pa asumi e cargo tambe.

A ser menciona riba esaki e cantidad problemanan cu ta atendi awor aki tambe door di di tur e sectornan, tanto interno como gerencia y na corte cu abogado. Tambe a relata e rol di FTA den comunidad na su miembronan, nan party e participacion den diferente organonan caminda FTA ta forma parti di dje. Durante e prome congreso a duna mas informacion, pa durante congreso por tuma un miho decision.

E parti social lo ta un di e topiconan caminda cu Sr. Hubert Dirks ta splica cu nan a cuminsa traha riba esaki aña pasa caba y por mira cu e situacion ta bira mas dificil den e parti laboral y den comunidad. Gremionan no ta parce di ta mucho consciente y p’esey mes e delegadonan lo bay wordo prepara pa nan ta bon informa tocante e situacion financiero economico di Aruba y e impacto social cu esaki tin. Un economia sin empleo ta un problema, pero un empleo pober, un producto turistico di mal calidad, of un cartera bashi di un trahado tambe ta un problema. Congreso lo mester tuma un decision y su posicion den un situacion financiero economico dificil y cua peliger ta representa pa ley y pa comunidad.

Cos ta malo ta manera un custumber, vooral si e tiki placa cu tin den cartera, pa cuid’e. Por yega momento cu cos ta bira malo di berdad. Y esey ta e caso aworaki. Aruba su economia, pa loke ta turismo a drei bon ultimo añanan. Aruba tin un bon producto y e mester wordo bon cuida. E problema mas grandi den ultimo añanan, ta e debe di pais Aruba, cu’n mal maneho cu a wordo tolera pa tur hende.

E reto di mas grandi lo ta e debe door di e mal maneho cu a wordo tolera pa tur hende y awe ta pone nos pais den un cruzada, unda cu no sa di unda lo por baha gasto y haya mas entrada,y keto bay den un situacion asina trahado lo ta den un situacion dificil pero dunado di trabou tambe .

Mester ta hopi creativo y bin cu aporte y duna espacio pa economia sigui draai, pa mehora poder di cumpra , situacion social y producto economico ta bira miho y crea mas fuente di empleo den calidad y no den cantidad cu companianan chikito unda tin hopi caminda pa cana.

Pero lider di FTA ta puntualisa cu e flexibilidad laboral cu dunado di trabou kier pa nan haci e no ta bay, y awor aki e CAO lo ta riba un bon nivel caminda cu economia den hoteleria lo ta bon pero e resto di sector lo ta pasando dificil y esaki lo por trece problema cu contractonan colectivo y lo por tin consecuencia riba stabilidad laboral, segun Sr. Hubert Dirks, di FTA.

