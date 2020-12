FTA: ‘Cos ta dificil, pero no por scapa compania so y keda perhudica e trahado’

Sindicato FTA tabata tin un congreso recientemente pa trata nan presupuesto, basa riba e exigencianan pa distanciamento, nan tin un espacio limita na FTA dus a organisa esaki na Hilton Hotel unda tabata tin mas espacio, cu un participacion di riba 50 hende cumpliendo cu tur protocol.

Den e presupuesto pa 2021 a papia riba e entrada limita cu lo bay tin, pasobra FTA a tuma decision pa reduci e contribucion di e trahadonan pasobra mayoria trahado ta ricibiendo sea 60% of 80% di nan entrada normal. FTA ta reduciendo gasto tambe pero tin varios trabao planea pa 2021, cu ta e parti di formacion y negociacion ta trata pa aworaki extende tur contractonan colectivo. Esaki ta haci cu tog companianan kier extende, pero cu condicionnan basa riba e situacion di crisis cu tin. E situacion aki ta haci cu FTA tin cu negosha, a haci e di maart pa aworaki, y awor tin cu sigui riba esaki pa negosha firma ‘addendum’ riba CAO y extension di CAO pa 1 aña of mas.

“E meta ta pa mantene mas tanto hende cu ta posibel na trabao, y mantene entrada y beneficionan mas tanto cu ta posibel,” segun Hubert Dirks, presidente di Sindicato FTA. Pa 2021, FTA ta mira cu nan por sigui cu formacion, e parti di negociacion den e sentido menciona, pero kehonan si ta keha.

“Hopi keho ta drenta, hopi incertidumbre den parti di trahado. Companianan ta den situacion dificil, pero e trahado ta den situacion mas dificil ainda. Ta importante pa nos trata di tur forma pa salbaguardia esnan den mas necesidad, “ segun sr. Dirks. Tin hopi trahado cu nan entrada ta abao, esakinan no por baha nan mas abao tampoco dus mester pone un minimo pa mantene e calidad di bida di e trahadonan aki. Hopi compania kier reduci mas tanto cu por, pero no por scapa e compania so y perhudica e trahado, segun sindicato FTA ta trece dilanti.

Un economia no ta pa beneficio di un compania so, e ta pa beneficio di e pais y di cada famia, dus mester mantene balans pero mester tin boluntad di tur partido pa logra esaki, segun sr. Dirks.

Preocupacion ta riba empleo

FTA a duna hopi informacion durante congreso, y e preocupacion cu mas ta keda bini dilanti ta empleo. “Nos sa cu na momentonan aki tin varios di nos miembronan mes cu ta den peliger pa perde nan trabao cu kisas den e proximo congreso nan no lo por ta presente, pero esey ta haci cu nos ta kere no solamente turismo mester haya empuhe y tur esfuerso pa aumenta ocupacion di camber. Otro parti manera refineria y otro projecto cu mester tin pa stimula economia tambe mester tuma luga,” segun sr. Dirks. E sindicato ta enfatisa cu mester haci tur esfuerso pa mantene nos economia pa e sigui draai,agradecido cu ayudo y sosten cu nos ta hayando for di Hulanda, cu esaki mester por continua mas largo cu ta posibel. “Si no tin un turismo pa garantisa economia di pais Aruba, e ayudo di Hulanda lo mester t’ey pa evita cu e problema social na Aruba bira grandi,” segun sr. Dirks.

E sindicato ta spera cu nos por yega na bon entendimento, y esey no kiermen cu bon entendimento mester kita derecho of proteccion di e trahado, pasobra esey tambe tin. Tin hopi compania pa trata pa manda hende cas y termina relacion di trabao, mientras ta pone otro trahadonan na un salario hopi mas abao, cu condicionnan hopi mas abao, perhudicando famianan cu ta perdiendo trabao.

