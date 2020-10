FTA: ‘Ainda tin hopi ilegalidad, sigur na empresanan cu no tin sindicato’

Hubert Dirks di sindicato FTA ta laga sa cu na tur empresa y compania unda nan tin miembro, nan a percura pa yega na un acuerdo cu ta mantene e trahado na trabao y tambe un nivel di salario cu beneficionan. A haci ahustacionnan varios caminda na unda orarionan di trabao a baha y algun beneficionan a wordo reduci, pero e trahadonan aki a keda cu nan trabao. “Esey ta hopi importante y tambe manteniendo nan beneficionan. Loke si ta cu e companianan ta informa nos cada bes cu e situacion no ta facil, e situacion ta dificil y p’esey mes nos ta bezig ta monitoria y check cu nos miembronan pa wak con nos situacion ta”, segun sr. Dirks.

E situacion no ta pinta bon segun FTA, pasobra keto bay nan ta mirando cu e ocupacion di cambernan y pasaheronan cu ta bini Aruba no ta aumentando manera cu ta spera of desea. Loke si ta cu si nos por constata cu lo por tin algun subida, pero e averahe lo keda kisas pa largo tempo cu nos no ta bay surpasa 50% di unda nos tabata ta pa fin di 2021, “lo mester evalua kico esey lo nifica pa cada empresa”, segun sr. Dirks ta comenta.

E problemanan di e empresanan ta segun FTA, empresanan chikito mastanto, cu mester tin un bon control di parti di gobierno y departamento di Labor riba ilegalidad. “Ainda nos ta constata cu tin hendenan ta traha ilegal, y nos ta comunica cu DIMAS, Warda Costa y departamento di Labor riba esaki, medidanan a wordo tuma algun caminda pero ainda por constata cu tin hopi ilegalidad sigur na unda cu no tin sindicato”, segun sr. Dirks. E trahadonan a bira un poco mas critico, nan ta bay abogado.

Pero tin por ehempel e situacion di Excelsior Casino y mas Casino den problema segun sr. Dirks.

Tin hopi Casino tabata bayendo malo prome cu e crisis aki pero FTA ta subraya cu mester mantene control. “Tin caminda cu apesar tin subsidio, companianan ta cometiendo eror, nan no ta pagando trahadonan manera mester ta. Trahadonan ta bay SVB haci denuncia pero companianan ta sigui comete error, y haci cosnan cu no ta corecto. Mester tin control e ora pa constata cu ta malo, y si mester tin multa ta tuma decision pa haci esaki”, sr. Dirks. No pasobra nos ta den un situacion dificil mester tin mas abuso, nos mester traha hunto tanto na bienestar di e dunado di trabao y empleado, segun FTA.

