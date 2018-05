FTA a reuni cu Prome Minister tocante situacion socio – economico di nos pais

Sr. Hubert Dirks, lider sindical di FTA tabata tin un bon reunion cu Prome Minister y su consehero, tocante algun aspectonan cardinal manera situacion financiero social y tambe e siguridad na Aruba, cu ta afecta comunidad, vooral esunnan cu salario abou, Sr. Hubert Dirks Presidente di FTA ta splica.

Preocupacionnan a bin dilanti, manera e situacion financiero social y tambe e siguridad na Aruba, cu ta afecta comunidad vooral esunnan cu salario abou. E situacion financiero a causa cu awor aki ta presenta un crisisheffing. P’esey e posicion di FTA ta cu e medidanan cu a wordo tuma ta pa un corto tempo caminda cu definitivamente un reforma fiscal mester tuma luga.

Minister Evelyn Wever Croes ta di acuerdo cu esaki mester bin mas lihe cu ta posibel pa asina haya un forma pa baha e gastonan directo, manera loonbelasting, winstbelasting pa e dunado di trabao y e trahado. E invoerrechten tambe mester baha pa crea un otro sistema cu ta mas simpel, cu por duna gobierno e suma cu tin mester y cu un aparato cu Belastingdienst por maneha y cobra corectamente locual cu tin derecho riba dje.

Ta preocupante cu a pesar cu tin un crisisheffing, tambe tin un situacion social dificil, inseguridad y tin enfasis poni riba inspeccion di parti di departamentonan di labor. Tambe e otro instancianan di gobierno cu mester haci inspeccion y duna boet na unda ta exigi pa esaki tuma luga. Unda cu tin violacion ta tumando luga y FTA ta bayendo hopi leu caminda cu den un pais manera Aruba no por continua den un situacion asina.

Door di e situacion aki ta comprensibel cu gobierno tin cu maniobra na momento cu no tin fondo, unda cu e sistema di e gobiernonan anterior no mester continua y e bahamento di gasto mester tuma luga.

Mester bin un momento awor aki unda cu e gasto ta bira menos. FTA tin comprension cu gobierno a fia placa y e gasto a aumenta. Esaki tabata necesario pa e aparato por draai, pero ta yega un momento cu e gasto mester cuminsa baha.

Mester bay na un otro direccion unda cu gasto ta bira menos y reforma fiscal mester ta parti di dje pa yuda e comunidad pa por tin mas circulacion caminda cu aparato gubernamental mester wak kico e ta haci cun’e.

A wordo bisa cu e crisisheffing ta pa un corto tempo. Tin e impresion cu esaki ta pa un corto tempo cu no ta surpasa un aña. Den e combersacion tambe a splica na Prome Minister a wordo menciona no solo e parti di CAO sino tambe e poder di compra di e trahado ta pega medidanan cu ta bin riba dje ta haci’e mas dificil. Esaki ta tranca e circulacion di e placa y tambe situacion social lo por bira pio.

Ta asina cu investigacion tin cu tuma luga y FTA a bisa minister cu dado momento mester bin na mesa riba e punto di poder di cumpra hunto cu e expertonan pa atende cu esaki. FTA mester sa tambe si ta bon, pa motibo di transparencia mester sa cuanto medidanan tin y cuanto tin di entrada pero tambe kico lo ta e gastonan cu mester beneficia e gobierno pero sin haci daño na e dunado di trabao y e trahado. Pasobra si e dunado di trabou no tin espacio pa traha y e trahado su poder di compra ta bay atras e ta bay bira un situacion hopi dificil. Na momento cu’n trahado tin un poder di compra abao y e no por haya aumento salarial of aumento di su beneficionan, e ta tin conflictonan.

Ta yega e momento e ora pa gobierno papia di modelo economico trece placa aden, unda si ta papia di turismo, ta papia di cu nos producto no por bay atras sino cu mester bay dilanti. E inversionnan mester bin mas den calidad y no den cantidad pa genera impacto positivo riba nos economia.

Finalmente tin e punto unda cu no por bin cu presion pa importa hende di afo pasobra esaki ta bin cu consecuencia riba nos infrastructura, cu ya no tin espacio pa mas hende. Tin problema cu tereno y ta spera cu gobierno ta moniterea y evalua esaki pa haci e ahustacion necesario riba esaki.

Na momento cu ta bay papia ariba e poder di compra mester yama tur e partidonan concerni pa bin hunto y mustra e preocupacion. Tur e sindicatonan mester bini hunto pa atende cu esaki, segun Sr. Hubert Dirksz di sindicato FTA.

