Durante oranan di mainta Diaranzon 1 di Oktober 2025, a tuma lugar firmamento di un acuerdo collectivo (CAO) nobo pa e afiliadonan di FTA na Divi Golf (The Links at Divi Aruba) cu lo drenta na vigor entrante 1 di Januari 2025 y lo termina dia 31 di December 2027.

Despues di a tuma lugar negociacion entre Divi Golf y FTA, a logra sera un contrato collectivo, den cual miembronan di e empresa hotelero lo conoce varios adelanto, entre otro; ta inclui un aumento general anual (tur aña) pa duracion di e acuerdo, y varios ahuste den beneficionan secundario.

Pa e ocasion aki e CAO a wordo firma di parti Divi Golf (The Links at Divi Aruba) , General Manager; Ferdinand Zievinger, Financial Controller: Valerie Peterson. Di parti FTA, Presidente: Hose (Jomar) Figaroa y Vice Presidente: Aldrick Pontilius.

Tawata un ocasion ameno na cual tanto Gerencia di Divi Golf y FTA a expresa nan satisfacion di por a logra sera un acuerdo collectivo pa e afiliadonan na e respectivo hotel pa e tres añanan venidero, como tambe e relacion cu e empresa hotelero tin cu e sindicato pa hopi aña y ta e empresa na unda cu FTA tin mas afiliado.

FTA ta gradici e afiliadonan di FTA na Divi Golf pa nan confianza pa por atende cu nan asuntonan laboral.