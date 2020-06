FSMA Respaldo 3 aña jong! Crecemento saludabel pa un Aruba mentalmente saludabel

8 di juni ta exactamente 3 aña cu Fundacion Salud Mental Aruba Respaldo a wordo funda pa medio di iniciativa di Gobierno, Hospital, AZV y grupo di psikiatranan. A considera cu tabata tempo pa mehora e salud mental na Aruba.

Un cumpleaño ta un bon momento pa reflexiona riba e objetivonan di Respaldo. Un cumpleaño ta recordabo di bo nacemento y di bo rason di ta. Y e rason ey ta e posibilidad cu ta permiti Respaldo contribui na e salud mental di e sociedad. Esaki no ta solamente un responsabilidad grandi, pero tambe un gran honor debi na e confiansa cu sociedad a duna Respaldo. Pues un bon momento pa refleha riba kiko tur a pasa y pa comparti nos plannan pa futuro. Esaki ta e contestanan riba e preguntanan cu regularmente nos ta ricibi.

Con ta para atrobe cu e fundamento di Respaldo? PAAZ no tabata suficiente?

E departamento di psikiatria anterior di hospital (antes PAAZ) no tabata e unico lugar na Aruba unda tabata brinda servicio pa salud mental. Hospital tambe tabatin un policlinica pa psikiatria pa Mucha y Hoben, tabatin policlinica Balance y tabatin SPD cu tabata cai bou gobierno.

Den e trinta aña despues cu a funda PAAZ tabatin diferente desaroyo internationalmente. Psikiatria na Aruba no por a sigui tur e desaroyonan aki. Cu tur e diferente departamentonan pa psikiatria na Aruba na aña 2017 a considera cu tabata traha mucho separa di otro y cu pa otronan e tabata dificil pa compronde na unda bo mester acudi pa ki tipo di cuido.

Pakiko a kies pa un organisacion en bes di expande e organisacionan existente?

E cambionan den cuido medico actualmente ta cada bes mas complica. Como organisacion di cuido e ta importante pa tin tur habilidad y conocemento den cas pa por brinda un cuido mas eficiente posibel. Cuido ta hopi caro pues bo mester percura pa bo bai na un manera eficiente cu e fondonan. Na comienso di Respaldo e tabata e intencion cu tur e cuido medico di e isla, incluso e cuido pa adictionan, lo a uni hunto na momento cu Respaldo lo a formalisa tur su asuntonan basico. Comienso di 2018 gobierno a disidi inicialmente di mantene SPD independiente pa asina contribui directamente na e Sociaal Crisisplan. Tur otro organisacion psikiatrico si a uni y a forma asina e base di Respaldo.

Kiko tur a sosode na Respaldo?

Hende por a y ta mira cu cuido pa cu salud menta na Aruba ta hopi necesario. Respaldo a crece den personal di inicialmente algo mas cu 50 empleado na actualmente 100 empleado. Respaldo ta ofrece cuido den e metodo di FACT. E FACT team ta bishita hendenan mas tanto posibel na cas, en bes cu hende mester acudi na un edificio di Respaldo pa ricibi e cuido necesario. Pa un bon cuido di salud mental e ta hopi biaha mihor pa trata un persona den su mesun ambiente cu lague wordo admiti den e clinica. Actualmente ta admiti mas o menos 200 cliente, y nos ta wak pafor di nos clinica un otro 2.500 persona, di cual mas o menos 700 ta mucha/hoben. E policlincia pa POPP (Pediatria Obstetricia Psikiatria Psicologia) a wordo lanza na final di 2019 y e ta trata exclusivamente hende muhernan na embaraso of cu tin e deseo di un embaraso cu un problema psikiatrico.

Tambe Respaldo ta contribui na sigui profesionalisa nos psicologonan local. Asina a ofrece, den colaboracion cu AZV, un curso aña pasa pa 15 psicologo/ortopedagogo ricibi nan certificacion pa Terapia pa comportamento cognitivo (CGT). Tambe a yuda hasi posibel e estudio avansa pa psicologonan local por bira un GZ-psycholoog unda actualmente un grupo di psicologonan local ta den e trayectoria aki di dos aña y mey pa logra e titulo.

Februari ultimo a inaugura e edificio nobo na Mahuma, den presencia di entre otro Gobernador y Minister di Salubridad Publico.

E desaroyonan na Aruba ta grandi y compleho pa cual colaboracion mayoria di biaha ta e mihor solucion. Respaldo ta participa hunto cu hopi otro organisacion den e programa nacional di ‘Signs of Safety’. Signs of Safety ta un programa basa riba un enfoke orienta riba solucion cu tin como objetivo garantisa cu e mucha por crece di un manera sigur (atrobe) den su famia.

Si toch algo bai fout cu un persona, y e caminda di criminalidad ta menasa, eora tin e Veiligheidshuis na unda Respaldo ta forma parti hunto cu otro organisacionan manera OM, polis, fundacionan pa asistencia social etc. Asina aki e personanan ta ricibi e ayudo necesario na tempo y liher. E edificio biew di clinica a ricibi un bachi nobo. Un edificio nobo y moderno lo mester bin ainda, pero cu e trabounan te cu awor e ta en todo caso un lugar saludabel pa traha y keda.

Ora cu poco despues cu Respaldo a wordo funda, e codigo nacional di gobernanza di salud publico (Governance code voor de volksgezodheid) a wordo estableci y firma pa e organisacionan principal di pais Aruba, AZV y gobierno, tabata obvio cu Respaldo tambe lo organisa su administracion di e manera mas profesional posibel. Ta exisisti un junta di supervision cu ta analisa con e cosnan ta bai cu Respaldo y cu ta yuda e organisacion mantene su curso.

Kiko ta bai pasa en todo caso den e proximo añanan?

E crisis social cu desde 2017 a wordo constata hunto cu e pandemia di corona actual ta hasi cu e pais ta enfrenta situacionnan unda personanan mentalmente tine aun mas pisa y dificil. Esaki dor di e inseguridad laboral, caida di entrada y te hasta perdida di trabou. Ta spera na Aruba un crecemento die personanan cu ncesidad di ayudo profesional pa nan problemanan mental. E unico manera pa maneha esaki adecuadamente ta dor di crece mas inteligentemente posibel. Pensa riba maneranan nobo di duna cuido banda di locual nos ta hasi caba. Amplia nos orarionan cu nos ta habri por ehempel lo por hasi cu nos ta bai husa nos edificionan, computer y otro facilidadnan hopi mas sin cu nos tin cu paga extra pa esaki. Tratamento riba distancia, na un momento cu ta sali e cliente bon, lo susode mas frequente. Nos ta spera cu dor di modernisa, nos por duna mas y mihor cuido na un costo mas abou pa cada tratamento.

E medidanan cu tur organisacion na Aruba ta enfrenta, mester ta un rason pa acelera e integracion mutuo pa cual tres aña pasa a funda Respaldo. Tur organisacion non-profit mester entrega awor un parti grandi di e subsidio di gobierno cu nan tabata ricibi. E ta precisamente mediante integracion cu por logra ofrece hopi mas eficiencia y calidad. E FACT-teams y e policlinicanan lo wordo amplia e proximo añanan aun mas. Y cu e cuido digital (e-health) nos lo expande mas aun nos posibilidadnan di tratamento pa yuda personanan mas liher, mas y mihor. Ademas lo pone mas atencion riba prevencion y lo colabora mas cu e dokternan di cas. Unda e dokternan di cas ya ta conta cu un POH pa yuda cu e kehonan fisico mas comun manera diabetes y enfermedadnan cardiovascular, mester bin cu POH’s cu por duna asistencia na e cuido basico pa salud mental.

Tur e plannan ey ta bunita, pero e placa a caba. Kiko por wordo hasi realmente ainda?

A pesar di tur e medidanan tambe tin cosnan bunita cu por sucede. E pregunta con nos por hasi e cosnan mihor y conviniente, ta conduci nos semper na mehoracion di calidad y eficiencia. Entre mas eficiente algo ta, menos e ta costa pa hacie. Y si e cuido tin un mihor efecto riba e salud, e sociedad ta spaar despues exra gastonan. Si tur hende kinan lo tin un bon salud mental, e lo tin un efecto anual di Afl. 200 milion riba e economia. Cu mas atencion pa e situacion mental di un hende, e problemanan fisico tambe lo wordo resolvi mihor. Den resumen, un bon cuido di salud mental ta un necesidad y un inversion cu ta paga su mes 10 biaha bek. Sigur si nos hunto cu tur e stakeholders den e proximo añanan percura cu ful e salud mental, incluyendo cuido pa adiccion, por profesionalisa aun mas. Hunto nos por logra cu e calidad y eficiencia den e cuido akinan por haya un sosten fuerte. Paso hunto nos ta respalda salud mental na Aruba!

