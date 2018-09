Fruta exotico di Amazonas lo por yuda contra obesidad

Su efecto lo por ta relaciona cu su composicion kimico excepcional, ya cu e ta contene 20 pa 30 biaha mas vitamina C cu kiwi y ta cinco biaha mas

E ‘Myrciaria dubia’, un fruta exotico di Amazonia conoci comunmente como camu-camu, a demostra di ta efectivo pa preveni obesidad den ratonnan y lo por hunga un papel clave den e lucha contra di malesa y otro dolornan metabolico, un estudio publica den e revista medico Gut.

Investigadonan di universidad di Laval y Quebec, na Canada, a somete un grupo di raton na un dieet rico den grasa y sucu durante ocho siman y na un otro grupo di control, pa un alimentacion abou den substancia. E mita di e ratonnan di e prome grupo di e suministro un extracto di camu- camu diariamente, mientras cu e mita no.

Na final di e experimento, e ehemplarnan cu a wordo alimenta cu e fruto a gana un 50% menos di peso cu e ratonnan cu no a come e fruta y su perfil di ganashi di peso tabata similar na e grupo.

Composicion excepcional

Segun parce, e efectonan por ta relaciona cu e composicion kimico excepcional di e alimento, pero e ta contene 20 pa 30 biaha mas vitamina C cu kiwi y cinco biaha mas polifenol cu blackberry. “Den trabaonan anterior, nos a demostra e efectonan beneficioso pa e salud di cierto frutanan rico den polifenol”, Andre Marett, coautor di e estudio.

Segun e autornan a bisa, e extracto lo por causa un aumento den e metabolismo den descanso di e animalnan, cu na su bes a conduci na un aumento mas chikito di peso.

Esaki a mehora e tolerancia na glucoso y e sensibilidad na insulina y ademas a reduci e concentracion di endotoxina den e sanger y respuesta inflamatorio.

Un vegetacion intestinala renoba

Marret no a subraya cu tur e cambionan tabata compaña pa un “reconfiguracion di e micorbiata intestinal”: un proliferacion di ‘A. muciniphila’ y un reduccion fuerte di e bacterianan di e genero ‘Lactobacillus’. Den su opinion, e consecuencia ta responsabel di e “efectonan positivo riba e metabolismo”.

Awo e obhetivo ta comproba si e camu-camu ta produci e mesun efecto metabolico den e ser humano. E toxicad di e fruta aki no mester ta un problema, ya cu su extracto ya caba ta wordo comercialisa pa combati cansancio y pa stimula e sistema inmune.

