Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta contento di anuncia e yegada exitoso di Frontier Airlines su vuelo inaugural for di Atlanta (ATL) pa Aruba (AUA) riba diasabra, 24 di mei 2025. E conexion directo nobo ta introduci un opcion di biahe conveniente y na bon prijs pa e comunidad di Aruba.

E lansamento di e servicio di Atlanta ta marca e regreso di Frontier Airlines na Aruba, despues di su operacion anterior for di Miami na aña 2021. E presencia renoba aki ta complementa e conexion existente di Atlanta dos biaha pa dia ofreci pa Delta Air Lines y ta provee e Rubianonan cu opcion adicional pa conecta cu otro stadnan di Merca a traves di e rednan domestico di Frontier, incluyendo Cleveland, Washington D.C., Philadelphia y Chicago.

Un bista clave di e mercado

Na aña 2024, Aeropuerto di Aruba a ricibi un total di 1.11 miyon pasahero cu ta genera entrada na Merca, cu 7% ta origina for di Atlanta. Te cu luna di maart di e aña aki, Aruba a yama bonbini na 306.000 pasahero Mericano cu ta genera entrada, cu 9% ta origina for di e mercado di Atlanta, reflehando e importancia creciente di Atlanta como un porta pa e biaheronan pa Aruba.

E ruta nobo ta ofrece servicio semanal riba diasabra te cu luna di augustus, brindando e Rubianonan acceso directo na Atlanta, un centro grandi cu conexionnan domestico y internacional extenso.

“E demanda pa aerolineanan bin Aruba ta sigui hopi halto”, asina mr. Wendrick Cicilia, Minister di Turismo y Labor, a duna di conoce na ocasion di e prome vuelo di Frontier. “Como destinacion nos ta garantisando un bon balansa entre crecemento di cantidad pa calidad. Hopi isla den Caribe ta uzando e modelo di Aruba awo como un ehempel. Y e vuelo di Frontier awor ta demostra e interes di pasaheronan cu ta prefera Aruba riba tur otro destinacion den Caribe. Y pa esey nos ta hopi orguyoso”.

“Nos ta contento di lansa e servicio aki na AUA, ofreciendo biahe nonstop na bon prijs for di e continente di Merca pa e bunita paraiso cu ta Aruba”, asina Josh Flyr, vice presidente di network and operations design di Frontier Airlines a menciona. Flyer a continua bisando cu: “E ruta nobo aki ta un victoria pa tanto e turistanan cu ta buscando pa explora e isla como tambe pa e localnan cu ta biaha pa Atlanta of cualkier otro destinacion cu nos ta ofrece.”

“Nos ta orguyoso di yama Frontier Airlines bonbini bek na Aruba”, asina Jo-Anne Arends, Aviation Business Development Executive na AAA, a expresa. E ehecutivo a continua bisando cu: “E ruta nobo ta mehora ainda mas nos conexion cu e zuidoost di Merca y mas aleu, ofreciendo e comunidad local opcionnan mas flexibel. Ademas, e ta respalda nos esfuersonan continuo pa diversifica e servicio aereo y expande e alcance di Aruba na mercadonan nobo”.

Ademas di beneficia e biaheronan local, e servicio ta introduci Aruba na un segmento mas amplio di e bishitantenan Mericano for di e region di Atlanta y ta sostene crecemento continuo den e sector turistico di e isla.

Schedule di vuelo

Frecuencia: Un biaha pa siman riba diasabra so (te augustus).

Saliendo for di Atlanta (ATL): 10:13 AM → yegando Aruba (AUA): 2:20 PM.

Saliendo for di Aruba (AUA): 3:35 PM → yegando Atlanta (ATL): 7:55 PM.

E servicio aki ta opera cu un avion Airbus A321, cu ta conta cu un capacidad di asiento pa 230 pasahero. E ruta di temporada aki lo brinda 230 asiento adicional pa siman entre Atlanta y Aruba, impulsando e capacidad durante e periodo di biahe di mas halto di nos isla.

Tocante Frontier Airlines

Frontier Airlines ta un compania ultra-low-cost carrier (ULCC) situa na Denver conoci pa su compromiso cu tarifanan abou y experiencianan di biahe personalisa. E compania di aviacion ta opera un flota di avion Airbus A320 cu ta haci uzo di combustibel eficiente y ta sirbi un red creciente di destinacion den Merca, Mexico, Caribe y Latino America.

Frontier ta atende principalmente e biaheronan cu ta consciente di nan presupuesto, famia y esnan cu ta biaha pa placer y relaha cu ta en busca di un biahe economico. Cu e presencia di Frontier Airlines cu ta expande den Caribe, Aruba ta un adicion natural na e red di rutanan, ofrececiendo e biaheronan un manera accesibel pa experencia e beachnan, cultura y hospitalidad di clase mundial cu Aruba so por ofrece!

Tocante Aeropuerto di Aruba

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 25 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 77% ta di Merca y Canada, 15% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.