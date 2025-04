Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta entusiasma pa anuncia lansamento di e vuelo nonstop nobo di Frontier Airlines for di Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL) pa Queen Beatrix International Airport (AUA). Entrante dia 24 di mei 2025, e ruta lo opera un biaha pa siman riba diasabra te cu dia 16 di augustus 2025, brindando un opcion adicional p’e biaheronan bishita nos isla durante e temporada aki di zomer.

E orario di vuelo ta lo siguiente:

​​Saliendo di Atlanta (ATL): 10:13 AM → Yegando na Aruba (AUA): 2:20 PM​

​​Saliendo di Aruba (AUA): 3:35 PM → Yegando na Atlanta (ATL): 7:55 PM​

Lo opera e servicio cu un avion Airbus A321 cu capacidad di 230 asiento. Di e forma aki Aruba Airport Authority ta logra añadi 230 asiento adicional entre Atlanta y Aruba durante e periodo di biahe mas halto den zomer.

Ampliando conexion entre Atlanta y Aruba

E lansamento di e serivicio di Frontier ta fortalece e conexion di Aruba cu Atlanta ainda mas, un porta clave den e parti zuidoost di Merca. Actualmente, Delta Air Lines ta opera e destinacion Atlanta cu varios vuelo nonstop pa dia y e adkisicion di e ruta nobo pa e temporada door di Frontier ta aumenta e capacidad y brinda mas opcion. Actualmente Delta Air Lines (DL) ta opera e ruta di Atlanta cu vuelonan dobel pa dia (14x pa siman). E servicio nobo di Frontier no solamente ta sirbi Atlanta pero tambe otro mercado clave, manera New York, Baltimore, Philadelphia, Chicago and Cleveland.

Jo-Anne Arends, Aviation Business Development Executive na Aruba Airport Authority a bis “Nos ta entusiasma pa yama bonbini na un compania di aviacion nobo cu ta opera for di e hub di ATL, un porta clave pa mehora conectividad pa mercadonan grandi. Frontier ta e di 29 compania di aviacion pa opera na Aeropuerto di Aruba y awor ta ofrece 16 buelo nonstop pa Merca, uniendo na tur e companianan di aviacion Mericano cu ta sirbi nos aeropuerto. E vuelonan nobo aki ta refleha e demanda fuerte di aerolineanan cu ta sigui pidi pa expande of agrega mas vuelo pa Aruba”.

Tocante Frontier Airlines

Frontier Airlines ta un compania ultra-low-cost carrier (ULCC) situa na Denver conoci pa su compromiso cu tarifanan abou y experiencianan di biahe personalisa. E compania di aviacion ta opera un flota di avion Airbus A320 cu ta haci uzo di combustibel eficiente y ta sirbi un red creciente di destinacion den Merca, Mexico, Caribe y Latino America.

Frontier ta atende principalmente e biaheronan cu ta consciente di nan presupuesto, famia y esnan cu ta biaha pa placer y relaha cu ta en busca di un biahe economico. Cu e presencia di Frontier Airlines cu ta expande den Caribe, Aruba ta un adicion natural na e red di rutanan, ofrececiendo e biaheronan un manera accesibel pa experencia e beachnan, cultura y hospitalidad di clase mundial cu Aruba so por ofrece!