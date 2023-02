For di noticia nan ricibi cu Gobierno di Venezuela y Gobierno Hulandes y Curacao a yega na otro pa reapertura di frontera maritimo y aereo entre e dos pais bisiña nan aki. Frontera tabata cera for di 2019 ora cu e lider opositor Juan Guaido kier a usa Curacao como hub pa yuda humanitario esaki a pone cu Gobierno di Presidente Maduro a cera e frontera, despues hopi biaha purba yega na otro mester bisa cu diahuebs mainta nan a yega nan un solucion entre Curacao cu Venezuela pa habri frontera completamente atrobe entre e dos paisnan aki entrante 3 di april 2023.. Ta bon pa remarca cu esaki te ainda no ta conta pa Aruba.