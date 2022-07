Diahuebs 21 di juni, rumornan a cuminsa core na Aruba cu frontera lo wordo habri. Originalmente e informacion a sali for di medionan di comunicacion na Venezuela. Prome Minister Evelyn Wever-Croes ta enfatisa cu e noticia aki no ta corecto y ta informa cu Gobierno di Aruba ainda ta den negosacion cu autoridadnan Venezolano.

Prome Minister a accentua cu e negosacionnan ta bayendo bon pero no facil pa habri frontera sin mas pasobra esaki ta rekeri hopi diplomacia di ambos pais y palabracionnan concreto di hopi medida di control mester wordo haci.

Prome Minsiter ta pidi tur ciudadano di nos pais, especialmente ciudadanonan Venezolano cu a haci di nos pais nan hogar, pa keda trankil y no kere noticianan cu no ta sali for di Gobierno di Aruba.

Gobierno di Aruba ta sigui cu e esfuersonan pa yega na un apertura di frontera na forma responsabel y controla, pero pa esaki mester di mas cooperacion di autoridadnan di Venezuela.