Frontera Aruba-Venezuela ta keda prolonga

Gobierno di Aruba a prolonga e ciere di frontera entre Aruba y Venezuela, cu en todo caso 3 luna mas. Na e momento ey lo dicidi si lo sigui prolonga e ciere y cu cuanto tempo.

Na februari 2019, Venezuela a cera e frontera entre Venezuela, Aruba y Corsou. Dia 10 di mei 2019 Venezuela kier a habri frontera, pero cu Aruba so. Na e momento ey, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a tuma e decision di cera e frontera entre Aruba y Venezuela. Inicialmente a cera e frontera cu un luna, y despues a prolonga e ciere cada bes cu dos of tres luna, pa asina sigui monitorea e situacion.

E ultimo prolongacion a vence dia 10 di maart, y Gobierno a prolonga esaki cu, en todo caso, 3 luna mas, pa asina sigui monitorea. Den e caso aki a tene cuenta tambe cu e riesgonan di e corona virus cu ta haci cu Gobierno mester ta mas cauteloso. Gobierno di Aruba mientras tanto ta atendiendo cu e retonan cu e crisis Venezuela ta trece cu n’e, retonan serio.

E siman aki a tuma luga un reunion na Corsou cu delegacion di Aruba, Boneiro, Corsou y Venezuela, riba peticion di Hulanda y Venezuela, pa mira si tin posibilidad pa habri e frontera. Aruba ta cauteloso den esaki, y lo kier mira prome cu Venezuela mes ta atende cu e crisis den nan pais.

Asilo

E procedura di asilo tambe ta un di e retonan, segun Premier Evelyn Wever-Croes, especialmente en bista di ultimo sucesonan di hendenan cu ta haci maluzo di e procedura di asilo. “Aki na Aruba nos ta respeta autoridad y nos no ta acepta cu ningun hende ta burla di autoridad. Aki na Aruba nos ta respeta derecho humano y nos no ta acepta cu ningun hende ta burla di e derecho di asilo. Esnan cu ta haci maluzo di e derecho di asilo, lo mester carga e consecuencia”, Premier Wever-Croes a duna di conoce.

