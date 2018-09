Frontera a habri entre Aruba y Venezuela pa yatenan di placer

Despues cu a yega na acuerdonan acceptabel y transparente entre Aruba y Venezuela a logra habri frontera pa fruta, berdura, pisca y despues tambe pa carga seco. E “Commissie Grensopening Venezuela” a sigui reuni riba diferente punto, pero tambe comunicacion a continua entre Aruba y Venezuela pa loke ta trata “plezier vaartuigen” (yatenan di placer).

Diahuebs den oranan di atardi Directie Scheepvaart y Departamento di Aduana Aruba a

reuni cu Gobernador di Falcon, Secretario di exploracion y Director di Puertos di Falcon pa yega na acuerdonan factibel. Esaki en conexion cu 19 boto (Yate) a sali pa Venezuela diabierna mainta 6 or pa e celebracion di La Virgen del Valle y lo bolbe Aruba bek diadomingo atardi.

Di parti di Gobernador di Falcon Aruba a haya e confirmacion cu lo “klaar in” y “klaar uit” tur boto cu ta yega pa e evento ” debidamente.

Departamento di Aduana Aruba den nomber di e “Commissie Grensopening Venezuela” por anuncia cu desde awor ta posibel pa yatenan di placer sali for di Aruba rumbo pa Venezuela.

“Commissie Grensopening Venezuela” ta recorda tur persona cu ta saliendo cu “plezier vaartuig” for di Aruba rumbo pa Venezuela pa tene bon cuenta cu lo siguiente:

1. Mester Cumpli cu tur regla di seguridad conforme ley di scheepvaart.

2. Mester “klaar uit” na Barcadera manera ta prescribi pa ley.

3. Na momento cu yega Venezuela mester “klaar in” segun leynan di autoridad Venezolano.

4. Ora dicidi di bin Aruba bek mester “klaar uit” debidamente na autoridadnan Venezolano.

5. Mester “klaar in” na Aruba na tur e autoridadnan concerni manera ley ta prescribi mustrando tur papel legal cu a haya for di autoridadnan Venezolano y conforme proceduranan cu ta valido caba pa embarcacionnan cu ta biniendo Aruba for di Venezuela.

Departamento di Aduana Aruba den nomber di “Commissie Grensopening Venezuela” pues ta spera cu tur persona cu ta bayendo Venezuela cu yatenan “plezier vaartuigen” mantene nan mes na e reglanan menciona.

Comments

comments