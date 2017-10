Friskies ta regala bo un aña gratis di cuminda pa bo pushi

Friskies® ta conoci pa ofrece un linea completo di cuminda balansa y delicioso pa pushi, cu ta inclui mas di 35 diferente variedad di producto den bleki, saco y hasta un linea di snacks pa deleita e pushi di mas consenti.

E aña aki Friskies y su distribuidor Compra Ltd a presenta un campaña unda ta busca un ganado cu lo ricibi un aña gratis di cuminda pa su pushi y un Cat Tree Condo, cual ta un cas luhoso pa pushi, di 5 piso na unda e pushi ganado por hunga, relax y drumi na su smaak. Diamars, 31 di October ta ultimo dia pa participa den e campaña di Friskies, bo mester djis cumpra Afl. 15,- den productonan di Friskies, skirbi bo nomber, adres y telefon tras di e recibo original cu descripcion di producto y deposita esaki den e caha promocional situa na cualkier punto di benta of na Compra Ltd. Pa informa consumidornan di e campaña e team di Friskies a bishita diferente punto di benta den tur districto di nos isla entregando premio instantaneo na clientenan cu ta busca solamente e miho pa nan pushi y ta scoge e marca Friskies.