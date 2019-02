Frieuw extremo na Merca ta cobra 11 morto caba

E frieuw brutal cu a mata 11 persona y a laga mas di un miyon hende pega cual a bira e congelamento historico lo bai calma pa e fin di siman aki, pero no prome cu e temperaturanan baha mas ainda. E frieuw extremo lo bira mas pio den transcurso di awenochi compaña pa rafaganan di biento duro. Mas di 216 miyon persona ta enfrenta temperaturanan abao y 84 miyon persona no lo mira e termometer serca di cero grado Celsius. Pero e miseria aki lo caba Diabierna, cu un tendencia pa e temperaturanan subi cu tambe ta peligroso paso di bai di hopi frieuw pa cayente di biaha. “Awe ta e ultimo diandi frieuw extremo. E temperaturanan lo rebound rapidamente den gran parti di e area cu a mira frieuw extremo, creando un efecto di yo-yo di un diferencia di temperatura extremo”, asina expertonan di meteo Mericano a declara. Chicago, por ehempel, lo mira un aumento den temperatura di casi 223 grado Celcius, for di frieuw extremo di 28 grado bao di cero cu a jega te hasta na -45 Grado Celcius Dialuna pasa. Y Atlanta, cu a sufri temperaturanan di -28 grado Celsius e siman aki, lo disfruta di temperaturanan di 15 grado Celsius na momento cu Super Bowl bai on Diadomingo awo.

