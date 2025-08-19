Mediante esaki nos ta informa nos clientenan y comunidad en general cu Sr. Frendsel Giel y Sra. Jasmine Simon ta forma parti di Banco di Caribe (Aruba) N.V. su gerencia desde di e compra di accionnan na fin di December 2024.

Sr. Giel y Sra. Simon lo sigui guia Banco di Caribe Aruba den su proximo fase di desaroyo, traha riba mehoracion unda mester y sigura continuidad di servicio y stabilidad pa tur cliente y empleado. Gerencia y accionista ta confia cu nan experiencia amplio y liderazgo lo contribui pa reforza e posicion di Banco di Caribe (Aruba) den mercado y pa amplia e oportunidadnan pa e Banco su clientenan y empleadonan.

“E integracion di Banco di Caribe (Aruba) den e famia di AIB ta un paso strategico cu ta fortifica nos compromiso cu Aruba. Nos ta dedica pa sigura cu clientenan y empleadonan ta sigui haya stabilidad, confianza y inovacion den servicio. Nos ta mira cu optimismo e futuro di Banco di Caribe (Aruba). Nos meta ta pa sigui traha hunto cu nos equipo y clientenan pa amplia e posibilidadnan di crecimiento y pa brinda un servicio bancario di nivel.”, segun Sr. Frendsel Giel.