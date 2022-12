Muchanan di YMCA tabata tin algo extra pa celebra durante nan cena anual di pasco, ora cu tripulantenan di Freewinds a pasa i laga un caha grandi di sorpresa na ambos centro, na Dakota como na Sanicolas.

Tripulantenan di Freewinds a yega cu un caha grandi, yena cu regalonan lora pa tur mucha di tur edad. Manera custumber di e ultimo tres añanan, e regalonan a wordo entrega bou di alegria i e muchanan hopi entusiasma pa wak kico nan lo ricibi e aña aki. Na final, tur mucha a keda masha contento i agradecido pa nan regalito di Freewinds.

Sra.. Inki Geerman di YMCA of Aruba a comenta, “Un danki special pa Freewinds, cu un biaha mas a haci un donacion den forma di un regalo pa cada mucha cu ta formando parti di YMCA i di nos programa despues di skol. Boso contribucion i sosten ta haci cu nos por crea mas memorianan bunita i cu ta haci e celebracion di pasco uno mas magico. Nos ta aprecia esaki masha hopi mes.”

“Contribuyendo na e communidad local, ta algo cu Freewinds semper ta conoci pe, pa e ultimo añanan cu nos ta ancra aki na Aruba. E ta algo cu nos ta gusta haci. Esaki ta mas berdad ainda durante celebracion di pasco i fin di aña, pa wak tur e caranan contento di e muchanan, yena cu alegria, ta algo hopi special i bunita.” Port Captain of the Freewinds, Mr. Ken Weber, ta termina bisando.

To learn more about the Freewinds, watch Inside Scientology: The Freewinds on the Scientology Network.(www.scientology.tv/series/inside-scientology/freewinds.html)

