Freedom of the seas ta yega Aruba pa prome biaha diaranson mainta

Diaranson mainta un di e barconan cruceso largo di freedom of the seas ta yega Aruba pa prome biaha. Esaki ta prome biaha cu Aruba lo haya bishita di un barco cruceso mas cu 300 meter largo. E barco cruceso Freedom of the seas ta 338.77 meter di largura y 39.03 meter di hanchura. Esaki ta e motibo cu luna atras tabata tin e draga pa asina coba santo di lama den canal di waf pa haci e area mas hundo.

Freedom of the seas a bishita Curacao diamars mainta y a sali for di e waf anochi y ta yegando Aruba pa prome biaha cu mas di mil turista e barco mes ta carga por lo menos 4541 turista y algo di 1360 crew member.

