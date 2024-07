Diadomingo 30 di juni 2024 Scol Basico Xander Bogaerts a haya e tristo noticia di e fayecimento di meneer Franklin Priam, mihor conoci na scol como meneer Priam. Un noticia cu a laga nos curason hopi kibra. Meneer Priam bo a bay laga nos. Un cos si nunca nos lo lubida bo persona. Dicon?

Meneer Priam a bay cu pensioen pero casi tur dia e tabata na scol. E tabata pasa scol pa wak cu kiko e por yuda nos. E ta bin cu su lunchtas den man y e werksternan tabata prepara su te, y asina meneer Priam tabata bin desayuna na scol. E no tabatin pura pa bay. Y ora e no bin scol, nos tabata bel pa wak kico a pasa cu e no ta na scol. Coleganan por a aserc’e y cu hopi atencion e tabata scucha y duna conseho. Cuanto biaha meneer Priam no a drenta klas pa algun siman pa yuda scol. Siña, y educa mucha tabata su pasion. Meneer Priam tabata busca tur manera con pa yuda un mucha cu un materia cu tabata dificil. Durante pauze nos por wak con e muchanan ta sinta rond di dje y nan ta combersa. Esey tabata meneer Priam. Un persona simpel y di bon curason. Un bon ehempel cu el a laga atras pa nos.

Na comienso di tur aña escolar e tabata skirbi palabranan di animo pa e muchanan y tabata pinta riba e borchinan di entrada di scol. E tabata super bon den esaki! No solamente na comienso di aña escolar pero pa tur otro actividad cu nos tabatin. Meneer Priam tabata scirbi e nombernan di alumnonan riba e certificadonan di klas 6 y e diplomanan di klas 5. Un bunita trabao. Nos sa cu otro scolnan tambe tabata pidie y semper e tabata cla pa yuda. Y asina nos por scirbi hopi mas tocante meneer Priam. Su dedicacion na enseñansa tabata tremendo.

Meneer Priam nos a stima bo na bida y nos lo sigui stimabo aunke bo no ta hunto cu nos mas den presencia. Danki pa tur cos cu bo persona a haci pa scol durante e tempo cu bo tabata cabesante. Ainda tin mayornan y alumnonan cu ta corda bo cu hopi respet y amor.

Na su yiunan Indira, Stefany, su rumanan y henter famia condolencia y hopi forsa den e dianan dificil boso dilanti.

Tambe Franklin Priam ta e persona cu a gana e auto december 2023 di e programa tan scucha di Robby Rosel na radio Mas 105.1 Fm