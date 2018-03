Francisca Bernabela a bira empleado di luna na Hospital

Hospital a eligi su empleado di luna di februari, kende a keda den persona di Francisca “Fransje” Bernabela, Secretaria di Niet Snijdend 4. E tabata un momento ameno unda empleadonan di Niet Snijdend 4 y famia a yega hunto pa asina sorprende Francisca Bernabela. Su coleganan a nomina Francisca como empleado di luna pa motibo cu e ta un bon empleado y nan por conta cu su persona semper pa tur cos. E ta un colega sumamente servicial y hopi stima pa tur hende.

Pa Francisca esaki tabata un sorpresa grandi y el a gradici ful su team di Niet Snijdend 4 pa e honor aki. E aña aki e ta bay cumpli 40 aña trahando na Hospital, di cual semper e tabatin un bon cooperacion cu su coleganan. Nan tin un bon comunicacion, di cual Francisca ta purba haci lo mas posibel pa yuda su coleganan pa asina e trabou por cana bon.

Francisca a cuminsa den e parti di administracion di Hospital 39 aña pasa, unda el a haci esaki pa 15 aña. Na momento cu Hospital a bay over na digitalisacion, Francisca a solicita pa un otro funcion na un otro departamento. Durante e periodo ey tabatin un vacatura habri riba Niet Snijdend 4 y el a solicita pa esaki y desde e tempo ey e ta trahando riba e mesun piso.

Zorgmanager di Niet Snijdend 4, Jo-Anne Fingal-Caster ta conta cu Francisca ta yega trabou cu animo, cu un sonrisa y semper e ta servicial unda e ta yuda tur pashent y e famia cu cualkier pregunta. E ta un persona cu semper ta cla pa yuda tur hende, y su coleganan sa cu semper nan por acerca Francisca pa cualkier pregunta, of cualkier cos. E ta un persona cu semper ta cla pa haci e trabou un mas facil p’e nursenan, asina Jo-Anne Fingal-Caster a duna di conoce. Semper Fransje ta coopera y no ta haci distincion; e ta yuda tur hende. Ademas, Fransje ta un secretaria integro y hopi social y por mira cu e tin un pasion pa su trabou y ta haci esaki na un manera profesional. E ta sigur di su mes y ta trece ideanan nobo pa dilanti, mustrando iniciativa pa mehora trabou y e cuido den HOH.

“Fransje semper ta on top of everything”. E ta un bon empleado y nos ta contento cu e ta traha aki cu nos”. Sr. Theo de Kool, director financiero di Hospital a felicita Francisca Bernabela y a otorga e certificado den un ambiente festivo. Ela gradici Fransje pa su empuhe y amor pa trabou.

Masha pabien Fransje cu e reconocimento bunita aki!

