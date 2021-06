Francis Trimon: Ex alumonan di EPE ta traha den tur sector

Tin un hamber pa siña cosnan nobo na Aruba. Esaki a keda demostra desde inicio di Enseñansa pa Empleo. Su cursonan semper ta yena y e participacion ta sigui te na final. Esaki ta loke cu Francis Trimon di Enseñansa pa Empleo a splica.

No solamente e participacion ta grandi, pero tambe nan tin un lista di espera largo. Esaki ta specialmente cerca adultonan y personanan cu no a logra finalisa nan scol. Hopi ta busca pa educa nan mes den profesionnan cu tin di haber cu turismo.

Trimon a splica cu den nan 33 aña di existencia ta exito so Enseñansa pa Empleo a cosecha. P’esey su pensamento ta pa no cambia e formula si e tabata duna resultado positivo so. E ta sinti un orguyo grandi ora cu e mira of topa hopi ex alumno di un di e cursonan trahando den hotel of restaurantnan, despues di a haya su diploma of certificado. Nan ex alumnonan ta den tur area di hotel y no solamente den seccion di F&B, pero hasta den administracion. P’esey e no ta di acuerdo cu un cambio abrupto, pero consulta y wak kico y con mester adapta, y unda ta necesario.

Por a compronde cu ya a tuma e decision pa bay bek na e sistema di antes y cu na september awo lo tin mas desaroyo.

