Franchesca “La Profeta” haya morto den su camber

BROOKLYN, Merca- E hoben Franchesca “La Profeta”, di origen Dominicano, cu a bira famoso pa su ocurrencianan riba rednan social, a fayece despues di a sufri un atake di asma den su camber, unda e tabata biba na Brooklyn, New York.

E informacion a wordo confirma via telefon pa su ex manager, conoci solamente como Raymond, den e programa Alofoke Radio Show, conduci pa e empresario artistico, Esmelin Santiago Matías.

“Lamentablemente Franchesca a fahyece, e; a haya un atake di asma, malesa di cual e tabata sufri. El tabata descuida su salud un poco”, Raymond a bisa. El a traha cu e hoben durante un aña.

El a bisa di a haya sa di e noticia diasabra mainta, ora cu el a lesa e mensahenan riba su celular, y cu Brayan, un Portoriqueño cu tabata biba cun’e, a confirm’e e noticia.

El a recorda cu, durante e tempo cu el a traha cu Franchesca, el a sufri di varios atake, aunke light.

Franchesca, procedente di San Isidro, tambe tabata chef di un pescaderia na Brooklyn y su soño mas grandi tabata di ta Bachatero.

Comments

comments